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Защитим всю Европу: Зеленский в годовщину принятия Декларации обратился к украинцам

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
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Защитим всю Европу: Зеленский в годовщину принятия Декларации обратился к украинцам

Зеленский традиционно обратился к украинцам / Фото: Офис президента Украины

Президент особо отметил воинов, за последние дни проявивших максимум своей храбрости и эффективности.

Вечером, 16 июля, президент Владимир Зеленский традиционно обратился к украинцам и рассказал о главных событиях времени.

Президент напомнил, что Украина отмечает сегодня 33-ю годовщину принятия Декларации о государственном суверенитете. Он заверил, что наше государство никогда не откажется от своего суверенитета.

"Это уже очевидно всем в мире. И каким бы ни был российский террор, мы знаем, что украинская свобода все равно сохранится, все равно победит. Каждый год Украина будет становиться только крепче и помогать другим свободным нациям беречь суверенитет и строить общую безопасность. Украина это может. Может благодаря тому, что строки и слова из наших фундаментальных государственных документов подтверждаются силой и решительностью наших людей", – сказал глава государства.

По мнению Зеленского, как только украинский воздушный щит станет достаточно крепким, Украина обеспечит реальную свободу и защищенность всей Европы от российского террора.

"Безопасность нашего континента начинается здесь, суверенитетом и силой Украины", – считает президент.

Также он особо отметил воинов, которые на днях проявили "максимум своей храбрости и эффективности ради Украины".

  • Солдат Александр Шульга, механик-водитель танкового батальона 33-й отдельной механизированной бригады.
  • Солдат Александр Левченко, командир боевой машины "Брэдли" 47-й отдельной механизированной бригады.
  • Солдат Андрей Головко, командир отделения огневой поддержки 79-й отдельной бригады ДШУ.
  • Майор Татьяна Гумеля, 110 отдельная бригада территориальной обороны.
  • Сержант Александр Оливко, 3-я отдельная штурмовая бригада, командир пулеметного отделения.
  • Младший сержант Владислав Дацкий, 3-я отдельная штурмовая бригада, главный сержант штурмового взвода.
  • Старший лейтенант Игорь Дикун, Герой Украины, командир разведбата. 5-я отдельная штурмовая бригада.
  • Лейтенант Александр Коваленко, Герой Украины, командир 2-й штурмовой роты 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар".
  • Старший солдат Максим Шевцов, солдат Андрей Хмилевский, младший сержант Богдан Максимов. Все трое – воины 80-й отдельной бригады ДШВ.
  • Старший лейтенант Евгений Марциненко и солдат Александр Дудун – воины 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко.
  • Старший лейтенант Олег Спичак и младший сержант Сергей Саргсян – воины 123-й отдельной бригады территориальной обороны.
  • Капитан-лейтенант Николай Сопко и старшина второй статьи Сергей Тарасов – воины 73 морского центра специальных операций.

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Дата публикации
Просмотры
231
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