Защитим всю Европу: Зеленский в годовщину принятия Декларации обратился к украинцам

Президент особо отметил воинов, за последние дни проявивших максимум своей храбрости и эффективности.
Вечером, 16 июля, президент Владимир Зеленский традиционно обратился к украинцам и рассказал о главных событиях времени.
Президент напомнил, что Украина отмечает сегодня 33-ю годовщину принятия Декларации о государственном суверенитете. Он заверил, что наше государство никогда не откажется от своего суверенитета.
"Это уже очевидно всем в мире. И каким бы ни был российский террор, мы знаем, что украинская свобода все равно сохранится, все равно победит. Каждый год Украина будет становиться только крепче и помогать другим свободным нациям беречь суверенитет и строить общую безопасность. Украина это может. Может благодаря тому, что строки и слова из наших фундаментальных государственных документов подтверждаются силой и решительностью наших людей", – сказал глава государства.
По мнению Зеленского, как только украинский воздушный щит станет достаточно крепким, Украина обеспечит реальную свободу и защищенность всей Европы от российского террора.
"Безопасность нашего континента начинается здесь, суверенитетом и силой Украины", – считает президент.
Также он особо отметил воинов, которые на днях проявили "максимум своей храбрости и эффективности ради Украины".
- Солдат Александр Шульга, механик-водитель танкового батальона 33-й отдельной механизированной бригады.
- Солдат Александр Левченко, командир боевой машины "Брэдли" 47-й отдельной механизированной бригады.
- Солдат Андрей Головко, командир отделения огневой поддержки 79-й отдельной бригады ДШУ.
- Майор Татьяна Гумеля, 110 отдельная бригада территориальной обороны.
- Сержант Александр Оливко, 3-я отдельная штурмовая бригада, командир пулеметного отделения.
- Младший сержант Владислав Дацкий, 3-я отдельная штурмовая бригада, главный сержант штурмового взвода.
- Старший лейтенант Игорь Дикун, Герой Украины, командир разведбата. 5-я отдельная штурмовая бригада.
- Лейтенант Александр Коваленко, Герой Украины, командир 2-й штурмовой роты 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар".
- Старший солдат Максим Шевцов, солдат Андрей Хмилевский, младший сержант Богдан Максимов. Все трое – воины 80-й отдельной бригады ДШВ.
- Старший лейтенант Евгений Марциненко и солдат Александр Дудун – воины 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко.
- Старший лейтенант Олег Спичак и младший сержант Сергей Саргсян – воины 123-й отдельной бригады территориальной обороны.
- Капитан-лейтенант Николай Сопко и старшина второй статьи Сергей Тарасов – воины 73 морского центра специальных операций.
Ранее президент Владимир Зеленский рассказал подробности визита президента Южной Кореи в Украину.
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