Защитим всю Европу: Зеленский в годовщину принятия Декларации обратился к украинцам

Президент особо отметил воинов, за последние дни проявивших максимум своей храбрости и эффективности.

Вечером, 16 июля, президент Владимир Зеленский традиционно обратился к украинцам и рассказал о главных событиях времени.

Президент напомнил, что Украина отмечает сегодня 33-ю годовщину принятия Декларации о государственном суверенитете. Он заверил, что наше государство никогда не откажется от своего суверенитета.

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"Это уже очевидно всем в мире. И каким бы ни был российский террор, мы знаем, что украинская свобода все равно сохранится, все равно победит. Каждый год Украина будет становиться только крепче и помогать другим свободным нациям беречь суверенитет и строить общую безопасность. Украина это может. Может благодаря тому, что строки и слова из наших фундаментальных государственных документов подтверждаются силой и решительностью наших людей", – сказал глава государства.

По мнению Зеленского, как только украинский воздушный щит станет достаточно крепким, Украина обеспечит реальную свободу и защищенность всей Европы от российского террора.

"Безопасность нашего континента начинается здесь, суверенитетом и силой Украины", – считает президент.

Также он особо отметил воинов, которые на днях проявили "максимум своей храбрости и эффективности ради Украины".