"Защитить невозможно": нардеп о газодобыче под ударами и сверхсложной зиме

Газодобыча

Во время ударов по энергетике газовую добычу нереалистично защитить вообще.

Такое мнение в эфире КИЕВ24 высказал народный депутат Сергей Нагорняк, фракция «Слуга народа».

«Газовую добычу нереалистично чем-то защитить вообще. Либо газоподготовку, либо газоперекачку. Это все такие вещи, которые невозможно защитить ничем, кроме воздушной обороны. А она не справляется с тем количеством воздушных целей, которые летят по Украине», — отметил он.

Потому зима будет достаточно сложной. Возможно, в каких-то регионах будет ситуация получше, где-то будет очень тяжелой, прогнозирует Нагорняк.

«Мы понимаем, зачем Путин это делает. Для того, чтобы Украину подвести под потенциальные переговоры, чтобы украинцы были готовы во что бы то ни стало подписать, лишь бы завершились какие-то неудобства и война», — пояснил напрдеп.

Напомним, этой зимой украинцев может ожидать значительный дефицит электроэнергии и длительные отключения зимой: четыре часа без света, два — со светом.