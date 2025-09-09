Защитить всю энергосистему невозможно: украинцам советуют готовиться

Энергетика / © Associated Press

Полностью защитить энергосистему невозможно, поэтому украинцам советуют готовиться к разным сценариям.

Об этом в эфире КИЇВ24 сказал Владимир Омельченко, директор энергетических программ Центра Разумкова.

По словам эксперта, на 100% обезопасить энергетическую систему от российских ударов невозможно из-за масштабов страны и количества объектов.

Омельченко советует подготовиться к возможным отключениям: приобрести павербанки, заранее обустроить загородные дома как резервный вариант, обеспечить утепление жилья.

Напомним, в YASNO предупредили о тяжелой осени и посоветовали запастись фонариками и павербанками. Украинцев просят проверить резервы электроснабжения и гаджеты на случай отключения этой осенью.

В то же время, эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев заявил о том, что в Украине не будет блэкаутов — возможны только временные аварийные отключения света. По словам Рябцева, у Украины есть запас мощности, уязвимого оборудования, а также возможностей для передачи и распределения электроэнергии.