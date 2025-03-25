Защитная арка ЧАЭС под угрозой: какие последствия удара "Шахедом" и новые проблемы

После атаки "Шахедом" защитная арка ЧАЭС потеряла часть своих функций. Как это повлияет на безопасность – объясняют специалисты.

Сооруженная над разрушенным четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС защитная арка поначалу не была рассчитана на боевые действия. Однако после удара российского беспилотника "Шахед" конструкция арки получила повреждения и больше не может полностью выполнять свою защитную функцию.

Об этом рассказал американский инженер Эрик Шмиман, в течение 15 лет работавший над этим проектом в качестве старшего технического советника, сообщает The New York Times.

Арку над зданием четвертого энергоблока ЧАЭС установили в 2016 году, и она стала крупнейшим подвижным сооружением в мире. Возведение арки обошлось в около 1,7 млрд долл., а финансирование поступило от почти 50 стран и международных организаций. Однако 14 февраля 2025 года российский беспилотник стоимостью всего 20 тыс. долл. пробил стальной защитный слой арки, вызвав пожар.

"Мы провели много анализов безопасности, учитывая многие плохие вещи, которые могут произойти. Мы рассматривали землетрясения, торнадо, сильные ветра, 100-летние снегопады, всяческие вещи. Мы не рассматривали военные действия", — рассказал Шмиман.

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Хотя пожар после атаки "Шахедом" удалось быстро потушить, затем еще три недели тлела водонепроницаемая мембрана внутри изоляции арки. В поисках огня чрезвычайщики в альпинистском снаряжении вынуждены были пробивать отверстия во внешнем слое щита и разбрызгивать воду внутри конструкции. Ее изначально проектировали таким образом, чтобы конструкция всегда оставалась сухой.

По словам украинских чиновников, в общей сложности была повреждена примерно половина северной части щита. Уровень радиации за пределами электростанции в норме. Однако непонятно, как теперь ремонтировать поврежденную арку.

По оценкам экспертов, ремонт может занять годы. Это перечеркивает начальные планы по постепенному демонтажу разрушенного четвертого реактора. Есть риск, что стальная оболочка арки начнет ржаветь.

"Полная реставрация объекта практически невозможна. Чтобы приблизить его как можно ближе к исходному состоянию – ну, на это, вероятно, понадобятся сотни миллионов долларов", – сказал начальник отдела эксплуатации сооружения Артем Сирый.

В свою очередь Шмиман акцентировал, что теперь первоочередная задача – не восстановление арки, а защита ее от коррозии.

Напомним, в ночь на 14 февраля "Шахед" с фугасной боевой частью попал в укрытие Чернобыльской АЭС, нанеся существенные повреждения. Пожарные боролись с тремя очагами тления. Выброса радиации не было.