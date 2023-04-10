Защитницей УПЦ МП заинтересовалась СБУ: женщину забрали на допрос (видео)

Женщина отличилась во время митингов поклонников УПЦ МП под Киево-Печерской лаврой.

Сегодня, 10 апреля, защищающую УПЦ МП Викторию Кохановскую забрали на допрос в Службу безопасности Украины.

Об этом пишет Obozrevatel.

В СМИ опубликовали фото повестки о необходимости явиться на допрос 10 апреля. Также журналисты сняли, как женщина направлялась к автомобилю в сопровождении правоохранителей.

В опубликованном видео Кохановская призвала не разрешать украинцам оскорблять их за вероисповедание и ссылаться на Конституцию. Также она заявила, что сейчас пора показать единство и несокрушимость в вере.

"Я только каждый день слышу, что нам кто-то диктует, как нам дышать, как нам молиться, как нам жить", — пожаловалась она.

По ее словам, молиться недостаточно, сейчас необходимо постоять за свою религию.

Напомним, 29 марта на территории Киево-Печерской лавры собрались прихожане УПЦ МП, среди которых была и Кохановская. Женщина вступила в спор с журналистом, во время которого заявила о фальсификации доказательств, найденных СБУ.

В конце октября 2022 года Кохановская подала в органы Национальной полиции Киевской области более 50 заявлений о якобы "преследовании" верующих УПЦ МП.

Летом 2022 года женщина организовала 12 автобусов с "группой поддержки" с целью заблокировать присоединение к ВЦУ громады Свято-Михайловского храма в Рожище на Волыни. Кроме того, она требовала от полиции возбудить уголовное дело против мэра Рожища и угрожала полицейскому. В Сеть попал перехват ее разговора с правоохранителем.

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