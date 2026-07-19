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Защитник «Азовстали» Кротевич отказался от награды, которую ему вручил Сырский
Богдан «Тавр» Кротевич публично отказался от награды «За несокрушимость», которую ему присвоил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
Бывший начальник штаба 12 бригады НГУ «Азов», побывавший в российском плену защитник «Азовстали» Богдан «Тавр» Кротевич публично отказался от награды, которую ему вручил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
Об этом Богдан Кротевич написал в соцсети Threads.
«Мне не нужна награда от того, кто не знает, что такое честь и достоинство», — написал «Тавр».
Также он опубликовал фото фото, на котором виден нагрудный знак «За несокрушимость», а также порванное удостоверение соответствующего знака отличия.
В комментариях украинцы неоднозначно отнеслись к инициативе Кротевича. Ему упрекнули, что это награда от украинского народа.
Кто начал этот тренд? Богдан, зачем и Вы его поддерживаете? Не нужно так, прекращайте! Главком сегодня тот — завтра другой, а народ Украины один», — отметил один из комментаторов.
Заметим, что ряд других менее известных медийных военных также отказались от наград, подписанных Сырским.
Вероятная отставка Сырского: что известно
Напомним, вчера, 18 июля, Владимир Зеленский провел совещание с командирами корпусов Вооруженных сил, обороняющими самые горячие участки фронта. Сегодня на встрече у президента были известны в армейских кругах командиры Михаил Драпатый, Владимир Горбатюк и Олег Апостол.
Газета Financial Times сообщила, что президент Зеленский таким образом проводит закрытые встречи с возможными кандидатами на должность главкома ВСУ и может уволить Сырского.
Тем временем в Верховной Раде группа нардепов инициировала обращение к президенту Зеленскому по поводу увольнения Александра Сырского.
В сегодняшнем обращении Зеленский заявил, что «долго говорил» с Федоровым и Сырским, однако деталей разговора не привел.
Напомним, что на митингах после отставки министра обороны, кроме поддержки Федорову, люди скандируют Сырского в отставку.