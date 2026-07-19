Защитник «Азовстали» Кротевич отказался от награды, которую ему вручил Сырский

Богдан «Тавр» Кротевич

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Бывший начальник штаба 12 бригады НГУ «Азов», побывавший в российском плену защитник «Азовстали» Богдан «Тавр» Кротевич публично отказался от награды, которую ему вручил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Об этом Богдан Кротевич написал в соцсети Threads.

«Мне не нужна награда от того, кто не знает, что такое честь и достоинство», — написал «Тавр».

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Также он опубликовал фото фото, на котором виден нагрудный знак «За несокрушимость», а также порванное удостоверение соответствующего знака отличия.

В комментариях украинцы неоднозначно отнеслись к инициативе Кротевича. Ему упрекнули, что это награда от украинского народа.

Кто начал этот тренд? Богдан, зачем и Вы его поддерживаете? Не нужно так, прекращайте! Главком сегодня тот — завтра другой, а народ Украины один», — отметил один из комментаторов.

Заметим, что ряд других менее известных медийных военных также отказались от наград, подписанных Сырским.

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Вероятная отставка Сырского: что известно

Напомним, вчера, 18 июля, Владимир Зеленский провел совещание с командирами корпусов Вооруженных сил, обороняющими самые горячие участки фронта. Сегодня на встрече у президента были известны в армейских кругах командиры Михаил Драпатый, Владимир Горбатюк и Олег Апостол.

Газета Financial Times сообщила, что президент Зеленский таким образом проводит закрытые встречи с возможными кандидатами на должность главкома ВСУ и может уволить Сырского.

Тем временем в Верховной Раде группа нардепов инициировала обращение к президенту Зеленскому по поводу увольнения Александра Сырского.

В сегодняшнем обращении Зеленский заявил, что «долго говорил» с Федоровым и Сырским, однако деталей разговора не привел.

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Напомним, что на митингах после отставки министра обороны, кроме поддержки Федорову, люди скандируют Сырского в отставку.

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