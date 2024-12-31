Защитник "Азовстали" Михаил Дианов женится и впервые показал свою возлюбленную

Защитник "Азовстали", морпех Михаил Дианов сообщил о серьезных переменах в личной жизни.

В Instagram военный объявил, что женится во второй раз. Михаил Дианов опубликовал фото с загадочной избранницей. На снимке они позировали друг возле друга, нежно обнявшись. Как отметил защитник, он сделал предложение возлюбленной, а она ответила ему согласием.

"Она сказала да!" – лаконично подписал фото военный.

Хотя Михаил Дианов и рассказывает о переменах в личной жизни, однако избранницу рассекречивать не торопится. Защитник скрыл лицо возлюбленной, так что видно только, что она брюнетка и по росту ниже его.

Михаил Дианов с невестой / Фото: instagram.com/dianovmiha

Тем не менее, подписчики военного сразу же поздравили его с помолвкой. Михаилу Дианову и его избраннице желали счастья в личной жизни: "Поздравляю, родной!", "Поздравления! Любви безграничной!", "Самые искренние поздравления! Желаю мирной Украины вашей семье".

Отметим, что для Михаила Дианова этот брак станет не первым. Ранее он был женат на жене Ольге, с которой развелся более 12 лет назад. У бывших супругов есть общая дочь.

Напомним, в настоящее время редакция сайта ТСН.ua подводит итоги уходящего года. Предлагаем вспомнить, кто из знаменитостей сыграл свадьбу в 2024-м.

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