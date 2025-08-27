Защитник "Азовстали" обручился со своим партнером Артуром

Александр Деменко

Украинский военный, защитник Мариуполя и «Азовстали» Александр Деменко, проведший 20 месяцев в российском плену, обручился со своим партнером Артуром.

Об этом сообщили на Facebook-странице «Военные ЛГБТ+».

Пара решила заключить брак в Украине, когда примут законопроект о регистрируемых партнерствах.

«Этот важный момент еще раз доказывает, что права ЛГБТИК+ военных — это не абстрактная политика, а реальные судьбы людей, которые ежедневно служат и жертвуют собой ради нашего будущего», — говорится в сообщении сообщества.

Александр Деменко с партнером

Кроме того, Деменко возглавил организацию «ЛГБТ военные за равные права». Выборы инициировал предыдущий глава — другой военный и ветеран войны Виктор Пилипенко, возглавлявший объединение с 2018 года.

«Опыт защитника, пережитый плен и несгибаемая вера в будущее делают Александра сильной и уместной кандидатурой, способной представлять интересы всего ЛГБТИК+ военного сообщества», — отметили в организации.

Кто такой Александр Деменко

Александр Деменко родом из Запорожья. Отслужил срочную службу и заключил контракт с 15 бригадой Национальной гвардии. До полномасштабной войны охранял объекты вблизи Мариуполя, а 24 февраля 2022 года его подразделение отступило в город.

После выхода из «Азовстали» попал в плен. В Украину Деменко вернулся 31 января 2024-го, пробыв в плену 20 месяцев.

