Защитник "Азовстали" обручился со своим партнером Артуром
Защитник «Азовстали» Александр Деменко обручился со своим партнером и возглавил организацию по правам ЛГБТ-военных.
Украинский военный, защитник Мариуполя и «Азовстали» Александр Деменко, проведший 20 месяцев в российском плену, обручился со своим партнером Артуром.
Об этом сообщили на Facebook-странице «Военные ЛГБТ+».
Пара решила заключить брак в Украине, когда примут законопроект о регистрируемых партнерствах.
«Этот важный момент еще раз доказывает, что права ЛГБТИК+ военных — это не абстрактная политика, а реальные судьбы людей, которые ежедневно служат и жертвуют собой ради нашего будущего», — говорится в сообщении сообщества.
Кроме того, Деменко возглавил организацию «ЛГБТ военные за равные права». Выборы инициировал предыдущий глава — другой военный и ветеран войны Виктор Пилипенко, возглавлявший объединение с 2018 года.
«Опыт защитника, пережитый плен и несгибаемая вера в будущее делают Александра сильной и уместной кандидатурой, способной представлять интересы всего ЛГБТИК+ военного сообщества», — отметили в организации.
Кто такой Александр Деменко
Александр Деменко родом из Запорожья. Отслужил срочную службу и заключил контракт с 15 бригадой Национальной гвардии. До полномасштабной войны охранял объекты вблизи Мариуполя, а 24 февраля 2022 года его подразделение отступило в город.
После выхода из «Азовстали» попал в плен. В Украину Деменко вернулся 31 января 2024-го, пробыв в плену 20 месяцев.
