Защитник Мариуполя под звуки взрывов спел Stefania на "Азовстали" (видео)

Защитники Мариуполя поздравили группу Kalush Orchestra с победой на "Евровидении-2022" и поблагодарили за поддержку со сцены международного конкурса.

Один из бойцов полка "Азов", мужественно удерживающий оборону завода " Азовсталь", исполнил песню Stefania. Боец спел припев известной на весь мир песни группы Kalush Orchestra. Во время исполнения на видео слышны звуки взрывов.

Видео опубликовал боец легендарного полка "Азов" в Instagram.

"Поздравляем Kalush Orchestra с победой на Евровидении из самого сердца Мариуполя. Спасибо за поддержку!" — коротко подписала видеозапись.

Напомним, 14 мая во время финала "Евровидения-2022" Kalush Orchestra прямо со сцены в Турине призвали немедленно спасти "Азовсталь", за что организаторы мероприятия могли дисквалифицировать группу. Во время пресс-конференции для украинских журналистов фронтмен группы-представителя Украины Kalush Orchestra Олег Псюк признался, боялся ли он дисквалификации Украины. Да, артист отметил, что не сомневался, поскольку считал это своим долгом.

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