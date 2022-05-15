Категория
Украина
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English
Защитник Мариуполя под звуки взрывов спел Stefania на "Азовстали" (видео)

Защитник Мариуполя под звуки взрывов спел Stefania на "Азовстали" (видео)

Дата публикации
Просмотры
4875
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Защитник Мариуполя под звуки взрывов спел Stefania на "Азовстали" (видео)

Скрин с видео

Защитники Мариуполя поздравили группу Kalush Orchestra с победой на "Евровидении-2022" и поблагодарили за поддержку со сцены международного конкурса.

Один из бойцов полка "Азов", мужественно удерживающий оборону завода " Азовсталь", исполнил песню Stefania. Боец спел припев известной на весь мир песни группы Kalush Orchestra. Во время исполнения на видео слышны звуки взрывов.

Видео опубликовал боец легендарного полка "Азов" в Instagram.

"Поздравляем Kalush Orchestra с победой на Евровидении из самого сердца Мариуполя. Спасибо за поддержку!" — коротко подписала видеозапись.

Напомним, 14 мая во время финала "Евровидения-2022" Kalush Orchestra прямо со сцены в Турине призвали немедленно спасти "Азовсталь", за что организаторы мероприятия могли дисквалифицировать группу. Во время пресс-конференции для украинских журналистов фронтмен группы-представителя Украины Kalush Orchestra Олег Псюк признался, боялся ли он дисквалификации Украины. Да, артист отметил, что не сомневался, поскольку считал это своим долгом.

Победный голос "Евровидения": комментатор Тимур Мирошниченко об эмоциях вчерашнего вечера

Победный голос "Евровидения": комментатор Тимур Мирошниченко об эмоциях вчерашнего вечера

Читайте также:

Следующая публикация