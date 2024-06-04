Защитник Михаил Дианов назвал причину развода с женой и признался, свободно ли его сердце

Также военный рассказал, в каких отношениях остался с бывшей после разрыва.

Защитник "Азовстали", морпех Михаил Дианов назвал причину развода с женой и признался, свободно ли его сердце.

С избранницей военный развелся более 12 лет назад. Дианов в интервью Дмитрию Гордону объяснил, что громких скандалов между ними не было. По словам морпеха, они с женой Ольгой просто не сошлись.

В настоящее время бывшие супруги в прекрасных отношениях и продолжают общение. Как объяснил военный, они с бывшей пытаются быть отличными родителями для их 22-летней дочери.

Михаил Дианов с бывшей женой и дочерью / Фото: instagram.com/dianovmiha

"Мы родители нашего ребенка. Она одна, и я один. Хорошие отношения, мы общаемся, все нормально. Ни она обо мне, ни я о ней кривого слова сказать не можем, потому что нет ничего. Не сошлись. Так случилось", — объяснил. защитник.

Михаил Дианов также добавил, что сейчас его сердце свободно. Военный не вступал во второй раз в брак и также не ищет новых отношений.

"Я сейчас один. Ни девушки, ни жены у меня нет", — добавил защитник.

Напомним, недавно актриса Ольга Жуковцова рассказала о разводе с мужем. Артистка также намекнула на причину разрыва с избранником.

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