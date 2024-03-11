Защитник Михаил Дианов разошелся с женой: "Свободен и, возможно, готов к новым отношениям"

Военный также рассказал, когда их отношения окончательно закончились.
Вчера, 10 марта, на телеканале "1+1 Украина" показали второй эпизод проекта "Пісня мого життя" с ведущей Екатериной Осадчей.
В новом выпуске своими историями поделились певица Оля Полякова, украинский военнослужащий, защитник Мариуполя Михаил Дианов, представительница Украины на "Евровидении", певица Jerry Heil, а также телеведущий Григорий Решетник с женой Кристиной.
В частности, Михаил Дианов в проекте сообщил о разрыве со своей женой Ольгой. По словам военного, это произошло в начале прошлого года. Этот нелегкий период у Дианова ассоциируется с песнями группы "Без Обмежень". Сейчас у защитника уже нет чувств к бывшей избраннице и он готов к новым отношениям.
"На самом деле "Дим" — это одна из первых песен, которую я услышал из репертуара группы "Без Обмежень". Потом я уже начал знакомиться с их творчеством. Это было как раз во время моего развода. В моем сердце тогда были слова из других песен группы. Я чувствовал, что: "Без неї ніяк. Я очень романтичный человек. Прошло много времени, я услышал слова из песни "Дим", в которых пелось: "Нехай про тебе тут залишиться лиш дим", и понял, что я наконец-то забыл свою бывшую жену. Я свободен и даже, возможно, готов к новым отношениям", — говорит военный.
Отметим, что Михаил Дианов развелся со своей женой Ольгой более 12 лет назад. Впрочем, военный признался, что продолжал любить женщину. Он не решался сделать первый шаг, потому что боялся невзаимности. В ноябре прошлого года военный намекнул, что сошелся с возлюбленной. Он тогда опубликовал кадры с женой и дочерью с празднования дня рождения, которые подписал: "Наконец-то семья вместе".
Смотрите "Пісню мого життя" каждое воскресенье в 21:00 на телеканале "1+1 Украина".
Читайте также: