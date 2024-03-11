Защитник Михаил Дианов разошелся с женой: "Свободен и, возможно, готов к новым отношениям"

Вчера, 10 марта, на телеканале "1+1 Украина" показали второй эпизод проекта "Пісня мого життя" с ведущей Екатериной Осадчей.

В новом выпуске своими историями поделились певица Оля Полякова, украинский военнослужащий, защитник Мариуполя Михаил Дианов, представительница Украины на "Евровидении", певица Jerry Heil, а также телеведущий Григорий Решетник с женой Кристиной.

Постер проекта "Пісня мого життя" / Фото: пресс-служба канала "1+1"

В частности, Михаил Дианов в проекте сообщил о разрыве со своей женой Ольгой. По словам военного, это произошло в начале прошлого года. Этот нелегкий период у Дианова ассоциируется с песнями группы "Без Обмежень". Сейчас у защитника уже нет чувств к бывшей избраннице и он готов к новым отношениям.

"На самом деле "Дим" — это одна из первых песен, которую я услышал из репертуара группы "Без Обмежень". Потом я уже начал знакомиться с их творчеством. Это было как раз во время моего развода. В моем сердце тогда были слова из других песен группы. Я чувствовал, что: "Без неї ніяк. Я очень романтичный человек. Прошло много времени, я услышал слова из песни "Дим", в которых пелось: "Нехай про тебе тут залишиться лиш дим", и понял, что я наконец-то забыл свою бывшую жену. Я свободен и даже, возможно, готов к новым отношениям", — говорит военный.

Михаил Дианов / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Отметим, что Михаил Дианов развелся со своей женой Ольгой более 12 лет назад. Впрочем, военный признался, что продолжал любить женщину. Он не решался сделать первый шаг, потому что боялся невзаимности. В ноябре прошлого года военный намекнул, что сошелся с возлюбленной. Он тогда опубликовал кадры с женой и дочерью с празднования дня рождения, которые подписал: "Наконец-то семья вместе".

Смотрите "Пісню мого життя" каждое воскресенье в 21:00 на телеканале "1+1 Украина".

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