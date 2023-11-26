Защитник Михаил Дианов воссоединился с женой после развода и показал их счастливые фото с дочерью

Военный развелся с избранницей еще более 12 лет назад.
Защитник "Азовстали", морпех Михаил Дианов воссоединился с женой Ольгой после развода.
Счастливыми семейными фото военный поделился в своем Instagram. На одном из снимков Михаил задувает свечу на торте, которые держит его жена, а рядом с ними стоит их дочь Екатерина.
"Наконец-то семья вместе!" – подписал фото морпех.
На другом фото Михаил Дианов позирует рядом с дочерью и женой, обняв их.
"Дочка, мама и папа. Обожаю тех двоих…." – добавил защитник.
Напомним, ранее Михаил Дианов рассказывал, что развелся с женой Ольгой более 12 лет назад. Однако защитник признался, что все еще любит свою бывшую и его чувства не угасли. Дианов не решался сделать первый шаг, потому что боялся услышать отказ.
Напомним, недавно главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный показал редкое фото с женой. Снимок генерал опубликовал по случаю важного праздника.
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