Защитники Авдеевки получили два дрона при содействии Favbet Foundation

Национальная гвардия Украины получила два дрона при содействии благотворительного фонда Favbet Foundation.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение фонда.

Дроны переданы в спецподразделение, которое держит оборону в районе Авдеевки. DJI Mavic помогут защитникам Украины в ведении аэроразведки и корректировке артиллерийского огня.

В целом при содействии фонда ВСУ получили 100 автомобилей, более 60 дронов и сотни единиц высокотехнологического оборудования.

В общем с начала полномасштабного вторжения суммарная помощь ВСУ и другим силам обороны составила около 60 млн грн.

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Favbet Foundation - благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet.

Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

С начала полномасштабного вторжения преимущественное большинство проектов фонда ориентированы на помощь ВСУ и пострадавшим от войны людям.