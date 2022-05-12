Защитники "Азовстали" предпринимают попытки контратаковать оккупантов – советник городского головы Мариуполя

Украинские защитники, находящиеся на окруженном оккупантами заводе "Азовсталь", продолжают держать оборону.
Иногда они даже идут в контратаки.
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
"Вчера враг не принял попытки штурма по земле. Основная цель — блокирование выходов из системы подземных переходов, на которые врагу указал изменник. Несмотря на это, наши Защитники Мариуполя делают попытки контратак, рискуя всем. Героизму Защитников Мариуполя нет достаточно мощного описания" – сказал он.
По словам Петра Андрющенко, одна из самых больших проблем для наших защитников в Мариуполе — дроны. Если бы был способ их ослепить или сажать – военным было бы гораздо легче, и не только в Азовстале.
Напомним, что электромонтер из "Азовстали" "слив" оккупантам данные о подземных тоннелях завода, которыми пользуются защитники Украины. С начала военной злости РФ туннели употребляются защитниками, которые держат оборону города и ведут боевые деяния с русскими войсками и представителями псевдореспублик.
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