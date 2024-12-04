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Защитники Мариуполя получили дипломы от французской кулинарной школы

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Защитники Мариуполя получили дипломы от французской кулинарной школы

Трое защитников города Марии – Денис Дятченко, Евгений Хазан и Виталий Агеев – успешно завершили курс кулинарии во французской школе Cuisine Mode d'Emploi(s) и получили дипломы. Учеба проходила под руководством шеф-повара Тьерри Маркса, обладателя звезды Мишлен.

Защитники в течение двух месяцев овладевали искусством французской кухни и хлебопекарства, учились основам ведения ресторанного бизнеса. Кроме теории, они имели возможность практиковаться в ресторане «La Cantine».

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Поддержал защитников проект Рината Ахметова «Сердце Азовстали». Благодаря этой поддержке защитники Мариуполя овладели новой профессией, которая поможет им адаптироваться после службы в гражданской жизни.

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Кроме защитников, новую профессию во Франции овладевали переселенцами из Мариуполя, в том числе представители малого бизнеса, самой молодой участнице курса было 18 лет.

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