Защитники Мариуполя учатся во Львове, чтобы помогать другим преодолевать травму войны

Об этом сообщает ОО "Сердце Азовстали" Рината Ахметова, которая развивает методологию ПТС в Украине и является партнером проекта.

В программе принимают участие семь защитников, участвовавших в обороне Мариуполя и переживших российский плен. Они уже прошли свой путь от выживания до восстановления и теперь готовятся профессионально поддерживать других воинов, гражданских и семьи пострадавших.

«Наши участники учатся оказывать кризисную поддержку, овладевают методами доказательной психотерапии, консультирования и ведения групп взаимоподдержки. Они делятся собственными историями, опытом восстановления и навыками самопомощи — чтобы поддерживать других. Все это часть большей цели: создать сообщество специалистов, прошедших через травму и знающих, как помогать другим его преодолевать. И, что важно, делать это по принципу «равно-ровному», – рассказала директор ОО «Сердце Азовстали» Ксения Сухова.

Эта инициатива должна стать основой для всеукраинской сети поддержки, которая планируется масштабировать на ветеранов, семьи пропавших без вести и гражданских, пострадавших от войны. Ведь посттравматический рост – это не только о лечении, но и о создании новых смыслов после пережитого.

Учеба продлится несколько месяцев и завершится практическими сессиями. После этого выпускники смогут работать в качестве инструкторов первого контакта, наставников в ветеранских сообществах и тренеров групп поддержки.