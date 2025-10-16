- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 46
- Время на прочтение
- 1 мин
Защитники Мариуполя учатся во Львове, чтобы помогать другим преодолевать травму войны
Во Львове на базе Украинского католического университета началось обучение первой группы защитников Мариуполя по программе подготовки инструкторов первого контакта. Это важный этап во внедрении в Украине системы посттравматического роста (ПТЗ) – подхода, превращающего травму в силу.
Об этом сообщает ОО "Сердце Азовстали" Рината Ахметова, которая развивает методологию ПТС в Украине и является партнером проекта.
В программе принимают участие семь защитников, участвовавших в обороне Мариуполя и переживших российский плен. Они уже прошли свой путь от выживания до восстановления и теперь готовятся профессионально поддерживать других воинов, гражданских и семьи пострадавших.
«Наши участники учатся оказывать кризисную поддержку, овладевают методами доказательной психотерапии, консультирования и ведения групп взаимоподдержки. Они делятся собственными историями, опытом восстановления и навыками самопомощи — чтобы поддерживать других. Все это часть большей цели: создать сообщество специалистов, прошедших через травму и знающих, как помогать другим его преодолевать. И, что важно, делать это по принципу «равно-ровному», – рассказала директор ОО «Сердце Азовстали» Ксения Сухова.
Эта инициатива должна стать основой для всеукраинской сети поддержки, которая планируется масштабировать на ветеранов, семьи пропавших без вести и гражданских, пострадавших от войны. Ведь посттравматический рост – это не только о лечении, но и о создании новых смыслов после пережитого.
Учеба продлится несколько месяцев и завершится практическими сессиями. После этого выпускники смогут работать в качестве инструкторов первого контакта, наставников в ветеранских сообществах и тренеров групп поддержки.