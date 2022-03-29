Защитники Мариуполя уничтожили технику оккупантов

Бойцы "Азова" отминусовали 3 единицы техники россиян.
Бойцы полка "Азов", защищающие Мариуполь, уничтожили технику оккупантов.
Об этом сообщается в телеграмм-канале полка.
"Азов продолжает уничтожать врагов. Бойцы полка Азов сегодня уничтожили 1 танк, 1 БТР и 1 БМП врага. Также был подбит еще 1 танк московских оккупантов. Борьба продолжается. Мариуполь – это Украина!", — говорится в сообщении.
Напомним, что в Мариуполе за прошедшие сутки российские оккупанты продолжали продвижение в центр города и огневое поражение позиций наших войск, сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Читайте также:
- "Я видел то, чего, надеюсь, никто не увидит" – греческий дипломат сравнил Мариуполь с Алеппо
- В Будапеште на берегу Дуная выложили 300 пар обуви: почтили память погибших в драмтеатре в Мариуполе
- "Город практически полностью разрушен": Зеленский рассказал росСМИ о катастрофической ситуации в Мариуполе из-за оккупантов