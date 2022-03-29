Защитники Мариуполя уничтожили технику оккупантов

Бойцы "Азова" отминусовали 3 единицы техники россиян.

Бойцы полка "Азов", защищающие Мариуполь, уничтожили технику оккупантов.

Об этом сообщается в телеграмм-канале полка.

"Азов продолжает уничтожать врагов. Бойцы полка Азов сегодня уничтожили 1 танк, 1 БТР и 1 БМП врага. Также был подбит еще 1 танк московских оккупантов. Борьба продолжается. Мариуполь – это Украина!", — говорится в сообщении.

Напомним, что в Мариуполе за прошедшие сутки российские оккупанты продолжали продвижение в центр города и огневое поражение позиций наших войск, сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

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