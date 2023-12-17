Защитники получили новые дроны Scythe – ответ российским Shahed: что известно о БПЛА

Новый тип ударных БПЛА дальнего радиуса действия, который получили украинские защитники, уже начинает наносить удары по россиянам.

Forbes узнали подробности о новом БПЛА.

Дроны для Украины производит компания Terminal Autonomy. Сейчас – 50 штук в месяц, но уже ко второму кварталу 2024-го планируется выпуск 500 штук в месяц.

"Наша цель – производить 1000 единиц продукции ежемесячно. Но масштабироваться всего за один квартал нереально", – рассказал соучредитель Франсиско Серра-Мартинс.

Что известно о беспилотнике AQ 400 Scythe

Корпус беспилотника сделан из фрезерованных листов фанеры, собранных на мебельных фабриках, что, по словам создателей, более выгодно для массового производства, чем 3D-печать или использование таких материалов, как стекловолокно. Дрон спроектирован таким образом, чтобы его можно было производить без привлечения квалифицированной рабочей силы, что позволит легко увеличивать объемы без длительного технического обучения.

Базовый планер Scythe стоит около 15 тысяч долларов; с учетом рекомендаций и других дополнений эта сумма растет примерно до 30 тысяч долларов (цена Shahed-136 указана в размере 20-50 тысяч долларов).

AQ 400 Scythe — характеристики

Запас хода Scythe – около 750-900 км, в зависимости от варианта двигателя. Этого достаточно, чтобы в пределах досягаемости оказалась огромная территория России, а также весь оккупированный Крым.

Крейсерская скорость дрона – около 140 км/ч, а максимальная конечная – 200 км/ч. Scythe несет 42-кг боеголовка, как у "шахедов".

По словам основателя компании, стандартным боезарядом является украинская термобарическая боеголовка массового производства или пара 122-мм артснарядов, разбрасывающих шрапнель по большой площади.

Напомним, украинские военные получили начальную партию новых ударных беспилотников AQ 400 Scythe. Компания-производитель Terminal Autonomy показала, как выглядит БПЛА.

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