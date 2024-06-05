Защитники получили зенитные установки Cheetah: что о них известно

Украинские воины получили установку Cheetah для защиты воздушного пространства. Они являются аналогами немецких Gepard.
Украинские воины получили установки Cheetah, являющиеся аналогом немецкого "Гепарда". Они необходимы для защиты воздушного пространства от неприятельских целей.
Об этом сообщили в Воздушном командовании "Запад" Воздушных сил ВС Украины.
Эта зенитка оснащена двумя пушками калибра 35 миллиметров. Также на борту есть радиолокационные станции для слежения и поиска целей и наведения.
Третьим важным компонентом бойцы ВСУ называют бортовой компьютер. Он анализирует все параметры цели и осуществляет наведение цели.
"Мы два месяца учились работать на этой боевой машине в Германии. Это была тщательная, интенсивная и основательная подготовка. Но и сейчас мы совершенствуем свои навыки. Постоянно тренируемся, нарабатываем алгоритмы действий в разных ситуациях", — рассказывает командир экипажа Виталий.
Теперь установки Cheetah "охотятся" на российские ударные дроны и крылатые ракеты в составе сил и средств противовоздушной обороны Воздушного командования "Запад".
"Мы стремимся достичь высокой эффективности при отражении авиационно-ракетных ударов и уничтожить максимальное количество целей. Поэтому непрерывно учим экипажи, собираем, обобщаем и распространяем лучший опыт, проводим тренировки с привлечением контрольных целей", — добавил командир.
Что известно о ЗРК Сheetah
В течение 1976-1979 годов Нидерланды получили 95 установок Gepard. Здесь им придали обозначение Cheetah PRTL. Главным отличием от немецких и бельгийских установок стало использование РЛС производства предприятия Hollandse Signaalaparaten, HSA (в то время – подразделения концерна Philips). Кроме отчетливо отличной формы антенны (как обзорно-поисковой, так и наводки), в этой РЛС использован другой диапазон частот (X-диапазон) и внутреннюю схему.
Украина начала получать Gepard в марте 2022 года. В мае 2023 г. стало известно, что Минобороны США заключило соглашение на 118 млн долларов США на приобретение для Украины 35-мм артиллерийских установок. Контракт выполнялся в Иордании, имевшей на хранении как раз бывшие Нидерландские Cheetah (Gepard). Ориентировочная дата завершения работы указывалась конец мая 2024 года.
Заявленные характеристики установок Gepard 1A2 (Cheetah) :
- Длина: 7,76 м;
- Ширина: 3,28 м;
- Высота: 4,22 м с приподнятым смотровым радаром;
- Масса: около 47,5 т;
- Экипаж: 3 человека (водитель, командир экипажа, наводчик);
- Основной двигатель: многотопливный, мощностью 610 kW (830 л.с.);
- Расход топлива: около 150 л/100 км;
- Дополнительный мотор: Дизельный мотор Daimler-Benz OM 314;
- Расход топлива: около 10-20 л/ч;
- Объем топливных баков: 985 л;
- Максимальная скорость: около 65 км/ч;
- Запас хода (по шоссе): около 550 км;
- Основное вооружение: 2×35-мм автоматические орудия Oerlikon KDA L/90;
- Темп огня: 550 выстрела в минуту на одну пушку;
- Длина ствола: 3150 мм (90 калибров);
- Длина ствола с прибором измерения начальной скорости (v0): 3710 мм;
- Средства самозащиты: 76-мм система постановки дымовых завес с 2×4 пусковыми на башне.
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