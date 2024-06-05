Защитники получили зенитные установки Cheetah: что о них известно

Украинские воины получили установки Cheetah, являющиеся аналогом немецкого "Гепарда". Они необходимы для защиты воздушного пространства от неприятельских целей.

Об этом сообщили в Воздушном командовании "Запад" Воздушных сил ВС Украины.

Эта зенитка оснащена двумя пушками калибра 35 миллиметров. Также на борту есть радиолокационные станции для слежения и поиска целей и наведения.

Третьим важным компонентом бойцы ВСУ называют бортовой компьютер. Он анализирует все параметры цели и осуществляет наведение цели.

ЗРК Сheetah / Фото: Командование Воздушных Сил ВСУ

"Мы два месяца учились работать на этой боевой машине в Германии. Это была тщательная, интенсивная и основательная подготовка. Но и сейчас мы совершенствуем свои навыки. Постоянно тренируемся, нарабатываем алгоритмы действий в разных ситуациях", — рассказывает командир экипажа Виталий.

Теперь установки Cheetah "охотятся" на российские ударные дроны и крылатые ракеты в составе сил и средств противовоздушной обороны Воздушного командования "Запад".

"Мы стремимся достичь высокой эффективности при отражении авиационно-ракетных ударов и уничтожить максимальное количество целей. Поэтому непрерывно учим экипажи, собираем, обобщаем и распространяем лучший опыт, проводим тренировки с привлечением контрольных целей", — добавил командир.

Что известно о ЗРК Сheetah

ЗРК Сheetah / Фото: Командование Воздушных Сил ВСУ

В течение 1976-1979 годов Нидерланды получили 95 установок Gepard. Здесь им придали обозначение Cheetah PRTL. Главным отличием от немецких и бельгийских установок стало использование РЛС производства предприятия Hollandse Signaalaparaten, HSA (в то время – подразделения концерна Philips). Кроме отчетливо отличной формы антенны (как обзорно-поисковой, так и наводки), в этой РЛС использован другой диапазон частот (X-диапазон) и внутреннюю схему.

Украина начала получать Gepard в марте 2022 года. В мае 2023 г. стало известно, что Минобороны США заключило соглашение на 118 млн долларов США на приобретение для Украины 35-мм артиллерийских установок. Контракт выполнялся в Иордании, имевшей на хранении как раз бывшие Нидерландские Cheetah (Gepard). Ориентировочная дата завершения работы указывалась конец мая 2024 года.

Заявленные характеристики установок Gepard 1A2 (Cheetah) :

Длина: 7,76 м;

7,76 м; Ширина: 3,28 м;

3,28 м; Высота: 4,22 м с приподнятым смотровым радаром;

4,22 м с приподнятым смотровым радаром; Масса: около 47,5 т;

около 47,5 т; Экипаж: 3 человека (водитель, командир экипажа, наводчик);

3 человека (водитель, командир экипажа, наводчик); Основной двигатель: многотопливный, мощностью 610 kW (830 л.с.);

многотопливный, мощностью 610 kW (830 л.с.); Расход топлива: около 150 л/100 км;

около 150 л/100 км; Дополнительный мотор: Дизельный мотор Daimler-Benz OM 314;

Дизельный мотор Daimler-Benz OM 314; Расход топлива: около 10-20 л/ч;

около 10-20 л/ч; Объем топливных баков: 985 л;

985 л; Максимальная скорость: около 65 км/ч;

около 65 км/ч; Запас хода (по шоссе): около 550 км;

около 550 км; Основное вооружение: 2×35-мм автоматические орудия Oerlikon KDA L/90;

2×35-мм автоматические орудия Oerlikon KDA L/90; Темп огня: 550 выстрела в минуту на одну пушку;

550 выстрела в минуту на одну пушку; Длина ствола: 3150 мм (90 калибров);

3150 мм (90 калибров); Длина ствола с прибором измерения начальной скорости (v0): 3710 мм;

3710 мм; Средства самозащиты: 76-мм система постановки дымовых завес с 2×4 пусковыми на башне.

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