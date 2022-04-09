Защитники Украины глушат связь оккупантов, из-за чего российские генералы вынуждены руководить войсками на поле боя

Проблемы с радио также помогают косвенно убивать русских генералов и других командиров.

Украинцы подслушивают оккупантов и вещают на их частотах.

Об этом сообщает Economist.

Одной из многих неудач вторжения русских войск в Украину была радиосвязь. Были истории о том, что военные прибегают к коммерческим рациям, а украинцы перехватывают их частоты. Это может показаться не столь серьезным, как отсутствие современных танков или ракет, но это помогает объяснить, почему российские силы кажутся плохо скоординированными, становятся жертвами засад и потеряли такое количество войск, в том числе семерых генералов.

Россияне часто пользуются нешифрованной связью, позволяющей любому радиолюбителю их подслушивать, а ВСУ их глушить. С 2012 года российские войска оснастили рациями "Азарт", которые имеют встроенное шифрование, они могут работать на высоких частотах. Однако, подтверждают аналитики, оборудования на всех военных РФ не хватает.

Украинские защитники постоянно записывают разговоры оккупантов и через волонтеров их транскрибируют.

Сюда входят разговоры, в которых российские командиры сообщают, что половина их войск страдает обморожением, что им не хватает транспорта для всех погибших или что они обстреляны дружеским огнем или попали под обстрел.

Проблемы с радио также помогают косвенно убивать русских генералов и других командиров. Отсутствие связи с подразделениями, ведущими застопоренное продвижение, принуждает старших офицеров идти вперед лично и становиться мишенями. В одном случае украинские войска утверждали, что узнали и нашли российского генерала, которого потом убили, поскольку он общался по незашифрованному каналу. Радиоприемники могут быть менее смертельными, чем оружие, но неспособность России инвестировать в свои коммуникации тормозит ее силы.

Напомним, что в России решили не шокировать население большими потерями в результате "спецоперации" в Украине, так что тела погибших оккупантов будут отправлять домой небольшими партиями.