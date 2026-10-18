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До 15 ноября Киевщина должна в ускоренном режиме обеспечить главные подстанции вторым уровнем защиты – от атак обычных и реактивных "шахедов", а также построить защиту первого уровня для важных объектов жизнеобеспечения согласно плану устойчивости региона.

За выполнение задания в сжатые сроки отвечает специально созданная рабочая группа Минвосстановления во главе с замминистра Русланом Олейником, говорится в материале издания УНИАН.

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К работе группы были привлечены представители Министерства энергетики, Госспецсвязи, ГСЧС, Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины, Киевской ОВА и энергетических компаний.

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Издание напоминает, что комплексный план устойчивости – стандартизированный документ, который разрабатывали и представляли на заседаниях Совета национальной безопасности руководители каждой области и Киева. Он состоит из четырех блоков: резервное питание для объектов критической инфраструктуры (ТЭЦ, больниц, водоканалов), децентрализованная генерация электроэнергии, децентрализованная тепловая генерация, физическая защита критических энергообъектов – электроцентралей, насосных станций, электрических подстанций и т.д. Полностью или частично защиту объектов финансировало правительство. Киевская область, согласно распоряжениям, получила на эти цели совокупно 1,6 млрд. грн.

Согласно информации из протокола поручений, на который ссылаются журналисты, большинство мер должно быть осуществлено до 15 ноября.

Среди первоочередных задач – проведение комплексного анализа готовности подстанций 110 кВ в пределах области, объемов предусмотренного, выделенного и использованного финансирования, состояния разработки и прохождения экспертизы проектно-сметной документации. Также должны быть как можно скорее определены перечни проблемных вопросов, рисков и обстоятельств, препятствующих своевременному завершению работ и вводу подстанций в эксплуатацию в установленные сроки. Соответствующие корректировки проектно-сметной документации должны быть осуществлены до конца октября.

Уже в ближайшие дни местные власти и ответственные энергокомпании должны определиться с подрядчиками для постоянного и временного электроподключения подстанций к соответствующим электрическим сетям и предоставить согласованные предложения по срокам выполнения таких работ и объемам финансирования. Кроме того, до конца октября областной администрации следует провести финансовый аудит уже осуществленных оплат и проведенных работ: сверку взаиморасчетов с подрядными организациями, согласование фактических объемов выполненных работ, их стоимости и соответствия актам приемки, соответствие проектно-сметной документации, определение сумм задолженностей и не подтвержденных работами.

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По данным источника издания, заместитель министра Руслан Олейник более недели лично занимается проверкой готовности объектов в Киевской области и координацией вопросов, связанных со сроками выполнения работ и финансированием, рисками задержек, а также с использованием уже выплаченных авансов и сверкой соответствия израсходованных средств фактически выполненным работам. "От выяснения реального положения дел де-факто зависит возможность выполнить заявленные работы по обеспечению защиты энергообъектов Киевской области в сжатые сроки. Именно поэтому задача поставлена на уровне заместителя министра, который должен обеспечить взаимодействие всех привлеченных органов и организаций, способствовать оперативному решению технических и организационных вопросов и контролировать соблюдение установленных сроков".

Авторы отмечают, что сжатые сроки выполнения планов выглядят наиболее рискованным "узким местом" для реализации амбициозных планов. "Коррекция проектно-сметной документации может продолжаться до 30 октября, а обычный нормативный срок экспертизы для объектов энергозащиты составляет до 30 дней. В протоколе прямо указано, что местные власти и энергетики должны "оперативно устранять" замечания экспертных организаций. Так что если экспертные учреждения будут при своей стороне - если экспертные учреждения со своей стороны также не будут". В то же время, правительство еще в марте 2026 года разрешило использовать типовые проекты без повторной экспертизы, поэтому здесь возможны быстрые компромиссные решения”, - говорится в статье.

Непосредственное подключение станций зависит от закупки оборудования, что, в свою очередь, привязано к выделению средств, которое будет зависеть от скорости аудита уже проведенных проплат и готовности авансировать будущие расходы по области (ведь перераспределение средств между регионами и Агентством запланировано на последние две недели декабря).

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