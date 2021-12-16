Защитят ли вакцины от нового штамма коронавируса "Омикрона": врач ответила

Вероятно, новый штамм будет ускользать из-под влияния вакцин, говорит врач Светлана Гук.

Природный иммунитет защищает человека от коронавируса значительно эффективнее, чем иммунитет, сформированный в результате прививки. К тому же неизвестно, защитят ли вакцины против нового мутированного штамма коронавируса "Омикрона".

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Об этом в интервью "Фактам" сказала врач-пульмонолог высшей категории, руководитель Центра респираторной медицины и аллергологии клинической больницы "Феофания" Светлана Гук.

"У "Омикрона" 32 мутации только в Spike-белке, а все вакцины работают исключительно с этим белком "уханьского" штамма. Можно предположить, что новый штамм будет ускользать из-под влияния вакцин. Известно, что естественный иммунитет эффективнее", — сказала врач.

Она объяснила, что заболевание начинается со слизистых, а вакцину вводят внутримышечно, обходя важный сигнальный путь, где запускаются секреторные иммуноглобулины и другие защитные компоненты.

"Когда человек встречается с коронавирусом, то контактирует не только со Spike-белком, но и со всеми другими вирусными структурами. При контакте со штаммом "Омикрон" организм анализирует вирус по разным параметрам — S-белок не совпал, но совпали некоторые другие. Организм распознал вирус и начал производить антитела: срабатывает перекрестный иммунитет. Иммунная система уже по другим параметрам может наощупь распознать все тот же коронавирус, хотя и измененный", — добавила Светлана Гук.

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