Заседание "Рамштайна" и шаги навстречу ЕС и НАТО: главное из обращения Зеленского

По словам президента, есть новые пакеты поддержки Украины по поставкам снарядов, ракет, РЭБ и дронов, а также мощностей для нашей ПВО.

Вечером, 22 ноября, президент Владимир Зеленский традиционно обратился к украинцам и рассказал о главных событиях времени.

Разговор с президентом Аргентины

Президент Зеленский провел разговор с новоизбранным президентом Аргентины Хавьером Милеем и поздравил его с избранием, а также пригласил посетить Украину.

"Это был бы важный сигнал – сигнал неравнодушия. Конечно, я проинформировал все то, чего нам уже удалось достичь в реализации нашей Формулы мира. Предложил Аргентине проявить свое лидерство в совместных усилиях мира", – говорит Зеленский.

Заседание в формате "Рамштайн"

Сегодня состоялось очередное, 17-е заседание в формате "Рамштайн".

Также читайте Зеленский откровенно рассказал о завершении войны и ситуации на фронте – обзор новостей

По словам президента, есть новые пакеты поддержки Украины по поставкам снарядов, ракет, РЭБ и дронов, а также мощностей для нашей ПВО.

"Создана и соответствующая коалиция – коалиция развития ПВО. Лидерами в ее организации являются Германия и Франция. Я благодарю за такое лидерство", – отметил глава государства.

Он заверил, что украинский воздушный щит становится сильнее буквально каждый месяц. В ближайшее время Зеленский заслушает отчет министра обороны Умерова по результатам этого "Рамштайна".

Европейская и евроатлантическая интеграция

Зеленский провел совещание по европейской и евроатлантической интеграции.

"То, что нужно сделать сейчас – до середины декабря, чтобы Евросоюз выполнил свое обещание по поводу начала переговоров с Украиной в ответ на наш прогресс – на выполнение нами всех рекомендаций Еврокомиссии. А также на этом совещании обсудили и то, как мы двигаемся в дальнейшем в отношениях с НАТО – в интеграции в Альянс", – сказал он.

По его словам, на совещании в первую очередь обсудили вопросы перехода Сил обороны на стандарты НАТО.

"По Евросоюзу — сегодня согласовали перечень мер и шагов, которые могут добавить необходимое единство европейскому сообществу. Большинство партнеров четко видят наш прогресс — полное выполнение Украиной всех рекомендаций. Реализуем сейчас и то, что должны реализовать ближе к весне — согласно согласованным планам. Каждый ЕС должен увидеть, насколько серьезно настроена Украина, насколько четко мы выполняем то, что нужно", – говорит Зеленский.

Ситуация на фронте

"Были сегодня и доклады военных относительно ситуации на передовой. На всех тех направлениях, где сейчас особенно тяжело. Купянское, Бахмутское, Авдеевское, Марьинское направления. Я благодарю каждого нашего солдата, сержанта и офицера, чья стойкость сейчас бережет всю Украину, каждому, кто мощно и храбро уничтожает оккупантов", – рассказал глава государства.

Особо он отметил 14-ю, 53-ю, 110-ю отдельные механизированные бригады и 57-ю и 59-ю отдельные мотопехотные бригады.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео:

Зеленский, 22 ноября: Рамштайн, ждем отчета от Умерова. Шаги навстречу ЕС