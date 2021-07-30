Заседание СНБО: Зеленский поручил решить проблемы с выплатами медработникам

На заседании обсуждали, как подготовить отечественную систему здравоохранения к новым вызовам.

Один из вопросов, который рассматривали сегодня, 30 июля, на выездном заседании СНБО — это вопрос здравоохранения и обеспечения украинский неотложной медицинской помощью.

Об этом на брифинге по итогам заседания рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов, передает ТСН.ua.

Также читайте Украина впервые в истории получила Стратегию внешнеполитической деятельности - Кулеба

"В марте 2020 года мы принимали соответствующее решение и господин министр (глава Минздрава Виктор Ляшко — Ред.) отчитался о выполнении этого решения", — сказал Данилов.

На заседании обсуждали, как подготовить отечественную систему здравоохранения к тем вызовам, "которые могут ожидать не только Украину, но и весь мир".

Также президент Зеленский поставил вопрос денежного обеспечения сотрудников медицинских учреждений.

"Речь идет не только о врачах. Акцент был сделан на всем медперсонале, на котором сейчас очень большая нагрузка. С 1 января 2022 года есть указ президента о максимально возможном увеличении медицинского обеспечения. Кроме того речь шла о современных больницах, современных центрах медицинского обслуживания населения", — подытожил секретарь СНБО.

Напомним, что в Украине планируют привести в соответствие все наши границы. Об этом шла речь на заседании СНБО.

Новости Украины: СНБО решил ввести санкции против девяти украинцев, что уже под ограничениями США

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку