Заседание "Украина-НАТО" после массированных воздушных ударов РФ: что будет главной темой

Для эффективной обороны украинских городов с воздуха Украине нужны тысячи противоракет.

Ключевой темой заседания Совета Украина-НАТО, которое состоится 10 января, станет усиление украинской ПВО и ПРО после массовых обстрелов со стороны Российской Федерации.

Об этом в четверг, 4 января, сообщил глава украинской делегации в Парламентской ассамблее НАТО, народный депутат Егор Чернев в комментарии Укринформу.

"В ходе отражения атаки нам пришлось потратить немалое количество противоракет, и этот арсенал нуждается в пополнении", – пояснил он.

По его словам, для эффективной обороны украинских городов с воздуха Украине нужны тысячи противоракет.

"Кроме того, нам нужны дополнительные установки, в частности системы Patriot, для защиты наших городов от баллистических ракет. Эта проблема неотложна, и именно поэтому заседание Совета Украина-НАТО было созвано настолько быстро. Надеемся на положительные результаты", – резюмировал он. .

Накануне, 3 января, в НАТО объявили о содействии закупке до 1000 ракет Patriot для европейских членов Альянса. Такое решение было принято после массированной воздушной атаки РФ по Украине.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг созывает 10 января заседание Совета Украина-НАТО.

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