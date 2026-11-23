Председатель ВСК Алексей Гончаренко

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Заседание парламентской Временной следственной комиссии (ВСК) 23 ноября обернулось беспрецедентным случаем — впервые за время ее работы на слушания не явился ни один из приглашенных действующих и бывших руководителей силовых и антикоррупционных ведомств. Из-за систематического игнорирования повестки депутаты уже приняли решение о принудительном приводе в отношении экс-министра Михаила Федорова и не исключают аналогичных мер в отношении остальных фигурантов, если те проигнорируют повторное приглашение.

Подробнее о заседании ВСК — читайте в материале ТСН.ua.

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Генерал Дука в ходе заседания Временной следственной комиссии обвинил НАБУ и САП в личной мести

Генерал Службы безопасности Украины (СБУ) Сергей Дука, которого Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) подозревают в причастности к преступной организации и деятельности в интересах транснационального наркокартеля «Химпром», 18 ноября более трех с половиной часов отвечал на вопросы Временной следственной комиссии Верховной Рады.

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Придя на заседание, он отверг все обвинения антикоррупционных органов, назвав их личной местью со стороны руководства НАБУ и САП за прошлогодние расследования СБУ в отношении их представителей. Тогда ведомство разоблачило сотрудников антикоррупционных структур в коррупции, однако расследование этих дел было остановлено по приказу руководства страны.

Генерал СБУ Сергей Дука на заседании ВСК 18 ноября / © скриншот с видео

На вопрос Гончаренко о том, от кого поступил этот приказ, генерал пояснил, что распоряжение «не трогать» эти дела ему и его заместителям озвучил тогдашний глава СБУ Василий Малюк сразу после визита в Офис президента (кому именно он там докладывал, Дука не знает). По утверждению генерала, аналогичное указание получил и тогдашний генпрокурор Руслан Кравченко.

В то же время он заявил, что сегодня НАБУ и САП превратились в рычаг политического влияния на высшее руководство страны, а их медийные расследования — так называемые «фильмы» «Карфаген-1», «Карфаген-2» и «Мидас» — не приносят конкретных результатов и лишь подрывают международную репутацию государства в условиях войны.

Сам Дука призвал членов комиссии вызвать руководство антикоррупционных органов, чтобы те дали содержательные объяснения, вместо того чтобы ограничиваться краткой реакцией вроде «бред». Выслушав генерала, Гончаренко объявил, что у участников заседания накопилось немало вопросов к другой стороне, поэтому ВСК официально вызвала фигурантов этих заявлений на следующее заседание, которое состоялось 23 ноября.

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На слушания были приглашены:

директор НАБУ Семен Кривонос ,

руководитель САП Александр Клименко ,

детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов ,

бывший глава СБУ Василий Малюк, а также экс-генеральный прокурор Руслан Кравченко.

Заседание ВСК проигнорировали все приглашенные

Впервые за время работы Временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию нарушений в сфере обороны на заседание 23 ноября не явился ни один из пяти приглашенных высокопоставленных чиновников и представителей силовых структур. Об этом сообщил председатель комиссии, народный депутат Алексей Гончаренко, передает ТСН.

Впоследствии на своем Telegram-канале Алексей Гончаренко отметил, что конфликт между НАБУ и СБУ представляет собой серьезный вызов для государства, ведь вместо борьбы с внешним врагом, преступностью и коррупцией ведомства противостоят друг другу, от чего выигрывают лишь злоумышленники и агрессор.

«Это совершенно недопустимо. Поэтому парламент имеет не только право, но и обязанность разобраться в этой ситуации. Для этого существует парламентский контроль, а временная следственная комиссия — его инструмент. К сожалению, сегодняшнее заседание проигнорировали все приглашенные, обе стороны. За всю историю нашей ВСК такого еще не было», — написал народный депутат.

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Дата публикации 13:32, 23.11.26 Количество просмотров 13 На заседание ВСК не пришли все 5 приглашенных: Федорова приведут принудительно

По словам Гончаренко, в СБУ объяснили отсутствие Василия Малюка тем, что он находится в зоне боевых действий. В САП отметили, что у Александра Клименко запланирована важная международная встреча, тогда как в НАБУ причины неявки своих представителей не объяснили.

На следующее заседание Федорова доставят в принудительном порядке

В ходе заседания 23 ноября Временная следственная комиссия приняла решение принудительно доставить бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова с помощью полиции на следующее заседание 7 декабря. За это проголосовали восемь из четырнадцати членов комиссии.

Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров / © Associated Press

Депутат Алексей Гончаренко отметил, что Федорову трижды предлагали дать показания в ВСК:

31 августа Федоров не явился на заседание (тогда депутаты хотели заслушать его показания по резонансному делу «Мидас») и никак это не объяснил;

В следующий раз, 4 сентября, в Фонде «Східна Європа», где он работал и у него было бронирование, сообщили о его зарубежной командировке, однако присоединиться к беседе по видеосвязи бывший чиновник тоже отказался;

14 сентября вместо самого Федорова в комиссию поступило непонятное письмо от его адвоката.

Гончаренко пояснил, что командировка при наличии онлайн-связи или несогласие с действиями депутатов не являются уважительными причинами для неявки, ведь закон обязывает приходить по вызову ВСК, поэтому комиссия официально обратилась к Нацполиции.

Кравченко, Малюка и руководителей НАБУ и САП вновь приглашают на заседание

Глава ВСК Алексей Гончаренко вновь пригласил бывшего главу СБУ Василия Малюка, экс-генерального прокурора Руслана Кравченко, директора НАБУ Семена Кривоноса и руководителя САП Александра Клименко на заседание и предложил им самостоятельно выбрать удобную дату для следующего заседания— 25 ноября, 7 или 11 декабря.

В своем Telegram-канале Гончаренко подчеркнул, что комиссия идет навстречу должностным лицам из уважения к их институтам и боевому опыту, а предложенного времени хватит, чтобы скорректировать рабочие графики.

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко

«Этого времени достаточно, чтобы не планировать новые командировки в новые очень важные страны и новые очень важные международные встречи. И даже, при всем уважении, чтобы вернуться из зоны боевых действий в Киев. Только для того, чтобы посвятить несколько часов парламенту Украины и народу, избравшему этот парламент», — написал народный депутат.

По его словам, официальные приглашения всем действующим и бывшим руководителям будут отправлены уже сегодня, а сегодняшнюю неявку Гончаренко назвал абсолютным неуважением к парламенту и украинскому народу.

«То, что произошло сегодня — это абсолютное неуважение. Неуважение к парламенту Украины, а значит, и к народу Украины, избравшему этот парламент», — написал народный депутат.

Что произойдет в случае повторной неявки на ВСК

Временная следственная комиссия может применить принудительный привод в отношении бывшего главы СБУ Василия Малюка, экс-генерального прокурора Руслана Кравченко, директора НАБУ Семена Кривоноса и руководителя САП Александра Клименко, однако окончательное решение еще не принято. Об этом в комментарии «Главкому» рассказал народный депутат Алексей Гончаренко.

По его словам, после принятия решения о принудительном приводе в отношении экс-министра обороны Михаила Федорова подобный вариант могут рассмотреть и в отношении других приглашенных. В то же время сам народный депутат отметил, что этот вопрос зависит от коллег по комиссии, а подобного сценария хотелось бы избежать. Гончаренко также обратил внимание на репутационные последствия для государства за рубежом.

«Будет позорно перед всем миром, если парламенту придется применять принудительные меры к руководителям антикоррупционных органов, чтобы они явились для дачи показаний. Это как-то очень плохо выглядит. Это очень плохое развитие событий, и я бы не хотел, чтобы дело шло таким образом», — заявил депутат.

Кроме того, он напомнил о боевых операциях и статусе Василия Малюка как боевого генерала и выразил надежду, что приглашенные придут добровольно.

«Я очень надеюсь, что все упомянутые, а также Кравченко и Магомедрасулов извлекут уроки и поступят так, как того требует закон, как того требуют простая мораль и здравый смысл», — подытожил Гончаренко.

Операция «Карфаген» — главное

Операция «Карфаген» — это масштабное антикоррупционное расследование НАБУ и САП в отношении преступной организации, которая «крышевала» мошеннические колл-центры и другой нелегальный бизнес путем подкупа высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов.

По данным следствия, группа систематически передавала взятки руководителям СБУ, Офиса генерального прокурора и Нацполиции. В обмен на это силовики обеспечивали защиту сети мошеннических колл-центров, которые обманывали украинцев и иностранцев, а также прикрывали торговлю наркотиками, изготовление контрафактных сигарет и поддельной валюты. Кроме того, фигуранты организовывали нападения и похищения людей в собственных интересах.

Всего в организацию входило не менее 12 человек — как криминальные элементы, так и действующие высокопоставленные чиновники. В начале ноября 2026 года детективы раскрыли еще одно звено этой схемы и объявили подозрение пяти участникам. Среди ключевых фигурантов следствие называет руководителя одного из структурных подразделений Офиса генпрокурора, который, предположительно, возглавлял группу. Подозреваемым по делу является также генерал СБУ Сергей Дука, которого задержали, однако впоследствии отпустили под залог в 65 млн грн.

В НАБУ и САП отмечают, что участники схемы легализовали более 42 млн грн незаконных доходов, приобретая драгоценности и недвижимость, в частности, апартаменты в Карпатах, а также перечисляя деньги на счета родственников. Пока это лишь версия следствия, которую должен проверить суд, а само расследование может длиться до года.

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