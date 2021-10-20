Зашел с железным прутом в руках: в Николаеве контроллера троллейбуса избил пассажир в военной форме

Зашел с железным прутом в руках: в Николаеве контроллера троллейбуса избил пассажир в военной форме

Контроллер получил сотрясение мозга.

В Николаеве в городском троллейбусе пассажир избил контролера. Работника КП госпитализировали в больницу.

Об этом сообщает "Суспільне".

Инцидент произошел вчера, 19 октября. Контроллеры коммунального предприятия "Николаевэлектротранс" работали в салоне троллейбуса, когда на остановке из салона вышел пассажир в военной форме, который в руках держал завернутый в газету металлический прут.

"Я проверял заднюю часть троллейбуса, моя коллега была в передней части. Ему открыла не сразу, какая заминка была. Он вышел, мы тоже. Я спросил у коллеги: "Что случилось?". Говорю ей:"Он с прутом, пусть идет себе". А он, может, услышал это и ударил меня три раза в лицо, в ухо — еще кровь осталась", — рассказывает пострадавший контроллер Борис Шут.

После инцидента мужчину госпитализировали в больницу. У него диагностировали сотрясение мозга.

"Я на этого человека не обижаюсь. Хотя у этого человека мы ничего не проверяли. Я не буду писать заявление в полицию, то не верится, что его найдут", — говорит Борис Шут.

По словам директора предприятия "Николаевэлектротранс" Юрия Сметаны, избиение контроллера оформили как производственную травму.

"Это произошло в новом троллейбусе, в котором есть камеры видеонаблюдения, и уже через 30 минут мы имели видео того человека, который совершил такие действия. Мы его передали в полицию", — рассказал Юрий Сметана.

По словам пресс-секретаря Нацполиции Николаевской области Антонины Лашта, полиция проведет проверку этого случая.

"Указанный факт зарегистрирован. Ожидаются выводы специалистов о степени тяжести полученных контроллером телесных повреждений", — рассказала Антонина Лашта.

На коммунальном предприятии обещают купить боди-камеры всем контролерам, чтобы не было вопросов, что они и не так кому из пассажиров сказали.

Напомним, что в Харькове парень отказался платить за проезд в троллейбусе. После того, как его выгнали из транспорта, то он разбил стекло двери.

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