Зашел следом в лифт и достал нож: в Киеве мужчина под предлогом смерти изнасиловал женщину

Если в суде будет доказана его вина, за решетку он отправится на срок до пяти лет.
В Киеве мужчина под предлогом смерти изнасиловал 36-летнюю женщину в кабине лифта. За это преступнику грозит до пяти лет тюрьмы.
Об этом сообщили в Национальной полиции Киева.
Как стало известно, происшествие случилось на проспекте Петра Григоренко. В полицию обратилась сама пострадавшая, которая заявила, что за ней в подъезд зашел мужчина, достал нож и, под угрозой физической расправы, изнасиловал ее.
Подозреваемого в совершении преступления правоохранители обнаружили после того, как посмотрели записи с камер наблюдения. Им оказался 30-летний уроженец Луганской области.
"Мужчина зашел за потерпевшей в подъезд, пригрозил ей ножом в лифте и совершил против ее воли действия сексуального характера. В ходе отработки информации о преступлении участковые офицеры полиции совместно с оперативниками управления стратегических расследований выяснили местонахождение правонарушителя и задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", — рассказал начальник следственного отдела Дарницкого управления полиции Тарас Платок.
Женщине оказали медицинскую помощь и назначили ей судебно-медицинскую экспертизу. Подозреваемого в совершении преступления взяли под стражу. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.
Напомним, что в России таксист изнасиловал нетрезвую пассажирку, но о работе не забыл — отвез жертву по адресу.