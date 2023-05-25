Зашел в больницу и угрожал гранатой: полиция Черновцов задержала мужчину

Мужчине 35 лет, он уроженец города Запорожья.

25 мая около 18:30 в Черновицкую городскую больницу вошел неизвестный мужчина и начал угрожать взрывчаткой. Сразу была введена специальная полицейская операция.

Подробности сообщили в ГУНП Черновицкой области.

Сотрудники полиции оперативно сработали и задержали 35-летнего уроженца города Запорожья. Предмет, похожий на гранату, взрывотехники осмотрели и изъяли.

"Следственно-оперативная группа работает, в ближайшее время будет дана правовая оценка действиям мужчины", — сообщил начальник ГУНП в Черновицкой области полковник полиции Виктор Нечитайло.

Напомним, в Запорожье в жилой многоэтажке взорвалась граната. Один человек погиб, а один – пострадал.