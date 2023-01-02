Зашел в храм и начал все переворачивать: в Виннице мужчина напал с ножом на священника (фото)

Во время инцидента священник находился в помещении.

В Виннице полицейские задержали мужчину, который с ножом напал на священника.

Об этом Суспільне сообщила представитель ГУ Нацполиции в Винницкой области Зарина Маевская.

"На месте работают правоохранители. Священнослужителю в больнице оказывается медицинская помощь. Вопрос о госпитализации еще не решен", – рассказала Маевская.

Подозреваемый был задержан.

Пресс-служба Винницкой епархии УПЦ пишет, что злоумышленник вошел в храм и начал все переворачивать. Настоятель храма как раз находился в алтаре, священник отреагировал на шум и направился к мужчине.

Фото: eparhia.vn.ua

"Настоятель начал делать замечания, однако неизвестный мужчина не реагировал на них и ножом порезал священнику горло. На место преступления прибыла полиция. Преступник отказался подчиниться, поэтому полицейские были вынуждены применить оружие, нападавшего ранили в ногу и задержали", — отметили в ведомстве.

В настоящее время продолжаются следственные действия. Протоиерей Антоний прооперирован и находится в реанимации в одной из больниц Винницы.

Напомним, в Хмельнитчине произошел скандал из-за отпевания погибшего украинского защитника.

Прославлял "русский мир": священник "Лавры" получил подозрение от СБУ