Зашел в храм и начал все переворачивать: в Виннице мужчина напал с ножом на священника (фото)

Во время инцидента священник находился в помещении.
В Виннице полицейские задержали мужчину, который с ножом напал на священника.
Об этом Суспільне сообщила представитель ГУ Нацполиции в Винницкой области Зарина Маевская.
"На месте работают правоохранители. Священнослужителю в больнице оказывается медицинская помощь. Вопрос о госпитализации еще не решен", – рассказала Маевская.
Подозреваемый был задержан.
Пресс-служба Винницкой епархии УПЦ пишет, что злоумышленник вошел в храм и начал все переворачивать. Настоятель храма как раз находился в алтаре, священник отреагировал на шум и направился к мужчине.
Фото: eparhia.vn.ua
"Настоятель начал делать замечания, однако неизвестный мужчина не реагировал на них и ножом порезал священнику горло. На место преступления прибыла полиция. Преступник отказался подчиниться, поэтому полицейские были вынуждены применить оружие, нападавшего ранили в ногу и задержали", — отметили в ведомстве.
В настоящее время продолжаются следственные действия. Протоиерей Антоний прооперирован и находится в реанимации в одной из больниц Винницы.
Напомним, в Хмельнитчине произошел скандал из-за отпевания погибшего украинского защитника.
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