Зашел в туалет, а выйти не смог: в Днепре турист час просидел в уборной

Открывать двери, которые заклинило, приехали специалисты.
В Днепре турист застрял в кабине нового туалета, оборудованного в одном из самых живописных мест города.
Об этом пользователи пишут в социальных сетях.
Инцидент произошел в сквере Прибрежный, который расположен на улице Набережная Победы. На территории зоны отдыха находится современный туалет, выполненный в футуристическом стиле. В нем даже есть кнопка вызова экстренной помощи.
Турист из Одессы, который приехал в Днепру на экскурсию, зашел в туалет, однако назад из него выйти уже не смог. Двери новой кабинки заклинило. Одессит просидел в туалете, ожидая помощи, около часа.
"Охранник и его руководитель двери открыть не смогли, поэтому вызвали специалиста, который освободил мужчину", — отметили в соцсети.
"Причиной данной ситуации стал замок, который заклинил. Это первый случай за два года эксплуатации. Сейчас замок отремонтирован, санузел работает исправно. Суммарно турист пробыл в туалете чуть больше часа, однако никаких претензий или агрессии с его стороны не было", — рассказали ТСН.ua в пресс-службе Днепровского горсовета.