Зашла в воду и не вернулась: в Одесской области спасатели ищут женщину

Зашла в воду и не вернулась: в Одесской области спасатели ищут женщину

Женщина исчезла во время купания.

В Одесской области в реке Дунай вчера исчезла женщина. Ее ищут спасатели.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Инцидент произошел в городе Измаил. Спасатели получили сообщение, что 35-летняя женщина зашла в воду и исчезла во время купания.

Напомним, на одесском пляже "Аркадия" с моря достали тело мужчины, который утонул. При этом его оставили у берега и просто накрыли простыней, а тело забрали только ближе к полудню. Все это время возле трупа загорали и купались отдыхающие, в том числе и дети.

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