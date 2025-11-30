ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
393
Время на прочтение
2 мин

Зашли ли россияне в Гуляйполе: в ВСУ рассказали об ожесточенных боях на Запорожье

ВСУ заблокировали врага под Гуляйполем — боев в городе пока нет.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
В ВСУ заверили, что Гуляйполе держит оборону, россиян пока остановили.

В ВСУ заверили, что Гуляйполе держит оборону, россиян пока остановили.

Российские войска не вошли в Гуляйполе Запорожской области и были остановлены на подходах к городу.

Об этом рассказал спикер Сил обороны юга Владислав Волошин в эфире телемарафона «Единые новости», который транслировала ТСН.

По его словам, ситуация на Запорожском направлении непростая, ведь противник не прекращает штурмовых действий, пытается оттеснить Силы обороны Украины. Однако Волошин заверил, что в Гуляйполе россиян нет.

Гуляйполе на карте / © Deepstatemap

Гуляйполе на карте / © Deepstatemap

«Противник остановлен и блокирован на подступах к самому этому населенному пункту. Силы обороны Украины проводят контрмеры по вражеским атакам. Продолжаются поисково-ударные действия по выявлению групп, пытающихся инфильтрироваться в этот населенный пункт. Поэтому в самом Гуляйполе боевых столкновений нет. Враг в этот населенный пункт не зашел», — отметил спикер Сил обороны юга.

За прошедшие сутки на трех южных запорожских направлениях: Ореховском, Гуляйпольском и Александровском было почти 70 боевых столкновений, а сутки перед тем — 87.

«Это говорит о том, что враг не умаляет своей штурмовой активности, проводит штурмовые действия. В основном это малые группы пехоты в составе 3-5-7 человек. Однако враг на Александровском направлении возле населенного пункта Вербовое пытался штурмовать танками», — рассказал он.

Также россияне для штурмов активно используют мотоциклы, особенно на Александровском направлении. В то же время из-за густого тумана оккупанты почти вдвое уменьшили применение дронов на фронте.

Ранее в Институте изучения войны (ISW) рассказали, что армия РФ пытается изолировать Гуляйполе.

Дата публикации
Количество просмотров
393
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie