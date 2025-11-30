- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 393
- Время на прочтение
- 2 мин
Зашли ли россияне в Гуляйполе: в ВСУ рассказали об ожесточенных боях на Запорожье
ВСУ заблокировали врага под Гуляйполем — боев в городе пока нет.
Российские войска не вошли в Гуляйполе Запорожской области и были остановлены на подходах к городу.
Об этом рассказал спикер Сил обороны юга Владислав Волошин в эфире телемарафона «Единые новости», который транслировала ТСН.
По его словам, ситуация на Запорожском направлении непростая, ведь противник не прекращает штурмовых действий, пытается оттеснить Силы обороны Украины. Однако Волошин заверил, что в Гуляйполе россиян нет.
«Противник остановлен и блокирован на подступах к самому этому населенному пункту. Силы обороны Украины проводят контрмеры по вражеским атакам. Продолжаются поисково-ударные действия по выявлению групп, пытающихся инфильтрироваться в этот населенный пункт. Поэтому в самом Гуляйполе боевых столкновений нет. Враг в этот населенный пункт не зашел», — отметил спикер Сил обороны юга.
За прошедшие сутки на трех южных запорожских направлениях: Ореховском, Гуляйпольском и Александровском было почти 70 боевых столкновений, а сутки перед тем — 87.
«Это говорит о том, что враг не умаляет своей штурмовой активности, проводит штурмовые действия. В основном это малые группы пехоты в составе 3-5-7 человек. Однако враг на Александровском направлении возле населенного пункта Вербовое пытался штурмовать танками», — рассказал он.
Также россияне для штурмов активно используют мотоциклы, особенно на Александровском направлении. В то же время из-за густого тумана оккупанты почти вдвое уменьшили применение дронов на фронте.
Ранее в Институте изучения войны (ISW) рассказали, что армия РФ пытается изолировать Гуляйполе.