Зашли ли россияне в Гуляйполе: в ВСУ рассказали об ожесточенных боях на Запорожье

В ВСУ заверили, что Гуляйполе держит оборону, россиян пока остановили.

Российские войска не вошли в Гуляйполе Запорожской области и были остановлены на подходах к городу.

Об этом рассказал спикер Сил обороны юга Владислав Волошин в эфире телемарафона «Единые новости», который транслировала ТСН.

По его словам, ситуация на Запорожском направлении непростая, ведь противник не прекращает штурмовых действий, пытается оттеснить Силы обороны Украины. Однако Волошин заверил, что в Гуляйполе россиян нет.

Гуляйполе на карте / © Deepstatemap

«Противник остановлен и блокирован на подступах к самому этому населенному пункту. Силы обороны Украины проводят контрмеры по вражеским атакам. Продолжаются поисково-ударные действия по выявлению групп, пытающихся инфильтрироваться в этот населенный пункт. Поэтому в самом Гуляйполе боевых столкновений нет. Враг в этот населенный пункт не зашел», — отметил спикер Сил обороны юга.

За прошедшие сутки на трех южных запорожских направлениях: Ореховском, Гуляйпольском и Александровском было почти 70 боевых столкновений, а сутки перед тем — 87.

«Это говорит о том, что враг не умаляет своей штурмовой активности, проводит штурмовые действия. В основном это малые группы пехоты в составе 3-5-7 человек. Однако враг на Александровском направлении возле населенного пункта Вербовое пытался штурмовать танками», — рассказал он.

Также россияне для штурмов активно используют мотоциклы, особенно на Александровском направлении. В то же время из-за густого тумана оккупанты почти вдвое уменьшили применение дронов на фронте.

Дата публикации 13:12, 28.11.25 Количество просмотров 36 Украинские войска сдержали наступление врага у Гуляйполя

Ранее в Институте изучения войны (ISW) рассказали, что армия РФ пытается изолировать Гуляйполе.