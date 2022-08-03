Зашли с тыла: бойцы "Азова" уничтожили 7 грузовиков кафиров вблизи российской границы на Харьковщине (видео)

Они уничтожили вражескую технику и личный состав.

Об этом сообщил первый командир полка "Азов" Андрей Белецкий и подтвердил слова видео с этапами операции.

"Еще одна успешная спецоперация ССО "Азов" Харьков. Вплотную к российской границе в тылу врага уничтожили 7 грузовиков с боекомплектом и 2 авто охраны. И маскировка не помогла", — рассказал Белецкий.

Напомним, в ночь на 29 июля на территории бывшей исправительной колонии в поселке Оленевка на временно оккупированной территории Донецкой области раздался взрыв. Там захватчики удерживали в плену украинских военных, в том числе и защитников Мариуполя и гражданских.

В результате взрыва погибли около 40 человек, еще 130 получили ранения. Всю вину Россия пыталась переложить на ВСУ. Однако выводы международных экспертов свидетельствуют о том, что причиной этого убийства или способом этого убийства было термобарическое оружие, которое применила РФ.

В полку "Азов" российский удар по Оленовке расценивают, "как акт публичной казни". Но заверили, что выясняют имена исполнителей и организаторов расстрела колонии, где находились украинские военные, в основном "азовцы".

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