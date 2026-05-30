"Зашли в балаклавах": на Волыни женщина обвиняет ТЦК в избиении мужчины и 14-летнего сына – ответ военкомата
Женщина утверждает, что люди в балаклавах ворвались в гараж и избили ее мужа и несовершеннолетнего сына. В ТЦК уверяют: задержанный был в СЗЧ, а никаких документов об инвалидности нет.
На Волыни разразился очередной скандал, связанный с действиями работников ТЦК: местная жительница обвинила их в избиении своего, находившегося ранее на фронте мужа и его несовершеннолетнего сына на частной территории — в гараже.
Об этом сообщает местное издание «Аверс».
Светлана утверждает, что к их гаражу на частном дворе подъехали два буса с людьми в балаклавах, которые требовали документы у ее мужа.
«Подъехали неизвестные люди в балаклавах — две машины. Окружили и вошли в гараж. Документы хотели проверить и начали там буянить», — отметила женщина.
Ее муж объяснил, что документов при себе нет, но уже участвовал в боевых действиях и имеет травму позвоночника. Однако на работников ТЦК такие объяснения не возымели действия. Словесная перепалка быстро переросла в толкотню. Досталось и несовершеннолетнему сыну супругов.
По словам женщины, военные сначала держали подростка, а когда он вырвался и бросился на помощь отцу, избили парня «для усмирения».
«И сына избили, его „скорая“ забрала. Он сейчас в больнице лежит, в хирургии, с ушибами грудной клетки и живота», — добавила она.
Отца после инцидента доставили в ТЦК, и сейчас он уже находится на полигоне. Жена срочно собирает медицинские справки, чтобы официально доказать его непригодность к военной службе и инвалидность.
Что рассказали в ТЦК
Волынский областной ТЦК и СП прокомментировал инцидент.
По данным ТЦК, задержанный мужчина на самом деле уже является действующим военнослужащим, самовольно покинувшим свою часть (СЗЧ). Именно поэтому он был задержан и передан представителям Военной службы правопорядка (ВСП).
Относительно информации о проблемах со здоровьем задержанного, в ТЦК подчеркнули, что никаких официальных документов, подтверждающих его инвалидность, предоставлено не было.
В военкомате отметили, что сама жена военного в разговоре с журналистами признала, что пакет документов для установления этого статуса еще только готовится к представлению.
«По этому факту правоохранительными органами осуществляется досудебное расследование. Окончательная правовая оценка действиям всех участников события будет дана после завершения необходимых процессуальных и следственных действий», — добавили в ТЦК.
