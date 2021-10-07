Засмотрелась на "круассаны": во Львове женщина упала в открытый люк (видео)

Засмотрелась на "круассаны": во Львове женщина упала в открытый люк (видео)

В результате падения женщина получила травму ноги.

Во Львове женщина засмотрелась на магазин и упала в открытый люк. Местная жительница получила травму ноги.

Об этом пишет издание "Высокий замок".

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Как выяснилось, инцидент произошел на перекрестке улиц Шевченко и Ярослава Мудрого. Женщина выходила с работы и по привычке посмотрела на входную дверь, мол, закрыла ли она ее. Засмотревшись, гражданка упала открытый люк.

В момент случившегося в нем проводились ремонтные работы. Рядом с люком лежала крышка, а у нее — конус.

"Я вышла из "круассанов". Не увидела, что люк был открыт, и провалилась. Как я сориентировалась ухватиться руками за тротуар, сама не знаю. Вниз не улетела, потому что внутри был работник. Я, по сути, ногами упала на него. Я была в таком шоке, что не произнесла ни слова", — рассказала пострадавшая София.

В результате происшествия женщина получила травму ноги. Однако за медицинской помощью обращаться не стала, а обработала рану самостоятельно.

Напомним, что в центре Львова женщина случайно упала в яму и умоляла о помощи.

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