Заснул с новой знакомой, а проснулся без авто: в Ужгороде женщина ограбила иностранца (фото, видео)

Заснул с новой знакомой, а проснулся без авто: в Ужгороде женщина ограбила иностранца (фото, видео)

Обокрасть иностранца женщине помог ее ранее судимый сожитель.

В Ужгороде женщина и ее сообщник ограбили иностранца из соседней европейской страны. Все произошло тогда, когда мужчина спал.

"Потерпевший рассказал правоохранителям, что приехал к родственникам в Ужгород, где познакомился с молодой девушкой, выпивал с ней алкогольные напитки, после чего пригласил к себе в гости", — рассказали в полиции Закарпатья.

Главное управление Национальной полиции в Закарпатской области

Дома мужчина сразу заснул, а проснувшись утром, не обнаружил ни новой знакомой, ни машины и других ценных вещей.

Главное управление Национальной полиции в Закарпатской области

У мужчины украли паспорт, водительское удостоверение, дорогостоящий телефон, планшет, ноутбук и авто Audi.

Главное управление Национальной полиции в Закарпатской области

Правоохранители с помощью городских камер видеонаблюдения установили детальный маршрут движения злоумышленников. Впоследствии установили и их лица. Ими оказались новая знакомая потерпевшего и его ранее судимый сожитель. Оба местные жители.

Главное управление Национальной полиции в Закарпатской области

Полицейским удалось изъять абсолютно все похищенные вещи, а автомобиль потерпевшего правоохранители нашли в лесном массиве недалеко от Ужгорода.

Сейчас следователи подозревают девушку в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 185 Уголовного кодекса Украины, то есть кража.

Ее уже ранее судимому сожителю инкриминируют ч. 3 ст. 185 (кража с проникновением в жилище), ч. 3 ст. 357 (похищение документов) и ч. 2 ст. 289 УК (незаконное завладение транспортным средством).

Напомним, в Киеве правоохранители сообщили о подозрении 19-летней уроженке Закарпатья, которая обокрала помощника атташе США.

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