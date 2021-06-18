Застал в постели с соперником: в Хмельницкой области осудили мужчину, который расправился с любовником сожительницы

Мужчину, который убил любовника сожительницы, приговорили к 9 годам лишения свободы.
В селе Митинцы Хмельницкой области мужчина убил соперника после того, как застал его в постели с сожительницей. За это его приговорили к 9 годам лишения свободы.
Об этом сообщили в прокуратуре Хмельницкой области.
По данным следствия, погибший — это бывший муж сожительницы убийцы. Она и ее новый муж жили в доме покойного. В день трагедии женщина, ее бывший муж и новый сожитель выпивали. Когда им не хватило алкоголя, сожитель ушел за выпивкой, а вернувшись, он застал свою любимую в постели с бывшим. Тогда мужчина зарезал соперника. От полученных травм пострадавший скончался на месте трагедии.
Убийцы инкриминировали ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Его в июне 2021 приговорили к 9 годам лишения свободы.
Напомним, в Запорожской области мужчина в новогоднюю ночь убил свою мачеху.