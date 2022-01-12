Заставил отправить друзьям СМС, что начинает новую жизнь: подробности резонансного убийства 20-летней девочки подростком в Константиновке

Заставил отправить друзьям СМС, что начинает новую жизнь: подробности резонансного убийства 20-летней девочки подростком в Константиновке

Подросток тщательно планировал преступление, а затем скрывал следы убийства.

В Донецкой области правоохранители раскрыли тяжкое преступление, которое совершил 17-летний подросток. Он убил 20-летнюю знакомую, инсценировав ее переезд в другой город.

Подробности резонансного дела рассказали в пресс-службе полиции Донецкой области.

Обвиняемый в убийстве заранее спланировал убийство знакомой, выдав его за бегство в другой город. Тело убитой девушки он спрятал в местной балке, позаботился о своем алиби и возможных свидетелях.

Несмотря на это, правоохранителям удалось разоблачить преступника, и он получит заслуженное наказание.

В середине мая 2021 года в полицию поступило сообщение от директора учебного учреждения в городе Константиновка об исчезновении 20-летней ученицы. Правоохранители выяснили, что связь с ней оборвалась еще в апреле.

Подруга, которая последняя видела пропавшую, терялась в показаниях и не предоставляла полную информацию полицейским. Как оказалось впоследствии, она боялась за свою жизнь, потому что ей угрожали.

Правоохранители установили, что исчезнувшая 20-летняя девушка имела тесную связь с 17-летним местным жителем. Подросток фигурировал в совершении серии квартирных краж.

Сопоставив полученную информацию, правоохранители пришли к выводу, что пропавшая могла стать жертвой убийства. В нем подозревали ее 17-летнего знакомого.

Одновременно полицейские расследовали серию краж из квартир, в которых также подозревали несовершеннолетнего.

В ходе расследования следователи обнаружили гараж, где складывал ворованное имущество подросток, а также нашли там личные вещи пропавшей девушки, фрагменты скотча с волосами потерпевшей и лопату с остатками почвы.

В конце августа благодаря поисковым собакам на территории балки у гаража фигуранта правоохранители обнаружили труп пропавшей девушки. Подросток завернул тело в полиэтиленовый мешок, закопал и забросал мусором.

Благодаря экспертизе было установлено, что на скотче из гаража есть ДНК пропавшей.

"Полицейские установили, что фигурант заставил девушку прислать сообщение знакомым с просьбой не искать ее, мол, она начала новую жизнь в другом городе. А ее подруге приказал молчать об их связи. Несмотря на все попытки злоумышленнику не удалось путать следствие и обойти законное наказание", – отметили в полиции.

В декабре прошлого года фигуранта арестовали за кражи, а через неделю ему сообщили о подозрении в убийстве.

В настоящее время он содержится в Бахмутском учреждении исполнения наказаний.

Напомним, что в Закарпатье юноша с психическими недостатками зарубил свою тетю-опекунку. 18-летнего подозреваемого поместили в спецпалату Виноградовской больницы, где он находится под наблюдением врачей и под стражей полиции.

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