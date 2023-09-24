"Заставили чиновников чесать затылки": Запад давит на Украину в проведении выборов — WP

Украинские чиновники объясняют, что для проведения выборов необходимо преодолеть серьезные финансовые, материально-технические и юридические препятствия.

Несмотря на войну России в Украине и военное положение, некоторые западные политики подталкивают Киев к проведению парламентских и президентских выборов.

Об этом говорится в статье The Washington Post.

Журналисты пишут, что эта "перспектива заставила многих украинских чиновников чесать затылки".

В материале говорится, что предложение сначала выдвинул голландский глава Парламентской ассамблеи Совета Европы Тини Кокс. Впоследствии поддержал сенатор Линдси О. Грэм во время визита в Киев в прошлом месяце вместе с коллегами Ричардом Блументалем и Элизабет Уоррен. Остальные республиканцы также подхватили эту идею.

"Давление о проведении выборов подчеркивает постоянные требования некоторых на Западе, чтобы Украина доказала свою преданность демократии, даже несмотря на то, что украинцы дважды поднимались на массовые продемократические демонстрации — во время Оранжевой революции 2003-2004 годов и Революция Майдана 2013-2014 годов" – говорится в статье.

Авторы издания со ссылкой на украинских чиновников отмечают, что для того, чтобы провести голосование во время войны, необходимо преодолеть значительные финансовые, материально-технические и юридические препятствия. Некоторые из них говорят, что "такая перспектива абсолютно невозможна и может дать российским силам средство проникнуть в Украину и ослабить ее изнутри".

"Нет ситуации, в которой можно было бы провести демократические выборы во время войны. Это рискованно, плохо для страны и бессмысленно с политической точки зрения. Это подорвет очень хрупкую политическую устойчивость украинского государства", — сказал один из украинских анонимных чиновников.

Журналисты привели цитату народного депутата от партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко. По ее мнению, проведение выборов во время войны приведет к тому, что Украина проиграет войну, поскольку внутренние политические разногласия разрушают национальное единство, необходимое для победы над Россией.

"Ценой проведения выборов в военное время будет проиграна война. Единство является незаменимым ресурсом нашей победы", — сказала Тимошенко в интервью в Брюсселе в этом месяце.

Ранее мы сообщали, что у Зеленского прокомментировали, состоятся ли выборы в Украине 2024 года.

Читайте также: