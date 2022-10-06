Заставили пешком идти в Запорожье: оккупанты выдворили женщину, потому что нашли одежду с украинской символикой

Репрессии против людей увеличились после того, как россияне провели "референдум" по присоединению к РФ. В частности, речь идет о принудительной депортации местных жителей.

Об этом в эфире телемарафона рассказал мэр Мелиополя Иван Федоров.

Накануне, 5 октября, россияне выдворили женщину, у которой нашли одежду с украинской символикой. "Ее заставили пешком идти в Запорожье. У нее нашли футболку с украинской символикой. Женщину депортировали и заставили идти пешком", — подчеркнул мэр.

Федоров также отметил, что оккупанты усиливаются репрессии и против мужчин.

Мэр отметил, что с 28 сентября на вражеском блок-посте в Васильевке почти не выпускают авто. Очередь на выезд в Запорожье составляет более 5 тыс. жителей ТОТ. Сложно выехать в сторону Эстонии и Латвии, потому что на границе россияне сделали отдельную очередь для украинцев. Заставляют ждать 3-5 дней.

Как сообщалось, в захваченном Мелитополе мужчин ловят прямо на улицах. Их забирают в комендатуру или так называемый военкомат, созданный в городе.

Читайте также: