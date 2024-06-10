Заставили пройти ВВК за 30 минут: на Закарпатье мобилизовали мужчину на глазах у маленьких детей

"Держала папу за ногу и просила не уходить" — на вокзале Закарпатья мужчину мобилизовали на глазах у детей. Более того, по словам жены мобилизованного, его заставили пройти ВВК за 30 минут.

При этом военные говорят, что действия ВВК – вне их компетенции. Все подробности вопиющего инцидента – смотрите в эксклюзиве TSN.UA.

Мобилизовали прямо с поезда

На Закарпатье прямо с вокзала мобилизовали 42-летнего мужчину. Более того, все происходило на глазах у его маленьких детей. Об этом случае в соцсетях написала его жена Оксана, отметив, что мужчину похитили. Муж приехал из Киева в Солотвино на отдых с семьей. По словам жены Оксаны, сразу после того, как он вышел из поезда с детьми и чемоданами, к нему подошли люди в военной форме, проверили документы.

В комментарии для ТСН.ua Оксана рассказала, что в Солотвино семья приехала на отдых, забронировала там гостиницу, имела билеты в обоих направлениях. Как только семья вышла из поезда, к мужчине подошли люди, представились пограничниками, проверили документы и предложили проехать с ними.

Хотя согласно ст. 202 Кодекса Украины, для пребывания в приграничной зоне необходим разрешительный документ — в противном случае налагается штраф от трех до десяти необлагаемых налогом минимумов доходов. Однако мужчину не отпустили, а отвезли в Хустовский ТЦК, пишет Оксана на своей странице в Facebook.

По ее словам, у Антона был при себе паспорт и военный билет. Она утверждает, что мужчина состоит на учете в ТЦК и говорил об этом пограничникам. Однако правоохранителей это не убедило. Более того, задержали мужчину на глазах у его 7-летней и 4-летней дочерей.

"С нами были две наши дочери и племянница. У старшего ребенка началась паническая атака, младший ребенок держал папу за ногу и не отпускал его. У нас проверили наши вещи, гаджеты, проверили то, какие сайты мы посещаем ", — рассказала женщина.

Прошел ВВК за 30 минут

Женщина была вынуждена вызвать полицию. Мужчину держали несколько часов еще с двумя людьми. Впоследствии правоохранители сообщили ей, что мужчину отвезли в ТЦК Хуста.

"У него забрали телефон. Но он нашел возможность мне позвонить по телефону и сказать, что прошел ВВК за 20-30 минут. Простите за подробности, но вывод о том, что он здоров, был сделан после того, как представители ВВК посмотрели на цвет его мочи ", — говорит женщина.

Жену к мужчине не пускали. Никаких пояснений не дали и вытолкали за ворота. Женщина пригласила юриста, но его не пускали в ТЦК.

"В ТЦК он находился в подвальном помещении в футболке и шортах. Я нашла возможность передать ему кофту", — говорится в сообщении.

Что говорят в ТЦК?

В Закарпатском центре комплектования и социальной поддержки сообщили, что во время совместных мероприятий по оповещению обнаружили военнообязанного мужчину, переселенца из Северодонецка, не предоставившего никаких военно-учетных документов, в которых должны быть соответствующие записи о взятии на воинский учет. При этом мужчина показал повестку, датированную еще 2022 годом.

"При детальной проверке через единый государственный реестр военнообязанных "Оберіг" оказалось, что данные по военнообязанному отсутствовали в реестре. В связи с этим гражданину было предложено явиться в ТЦК и СП для уточнения данных. Услышав это, военнообязанный категорически отказался выполнять законные требования, использовал ненормативную лексику и пытался совершить нападение на совместную группу оповещения", — ответили в ТЦК.

Новые правила мобилизации

Напомним, что Постановление Кабинета министров Украины №560 "Об утверждении Порядка проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, на особый период" устанавливает новые правила мобилизации. В частности, документ обязывает пограничную службу организовать проверку военно-учетных документов у мужчин призывного возраста, которые находятся в пограничной полосе, контролируемом приграничном районе, или пытаются пересечь государственную границу Украины в пунктах пропуска.

Теперь, если мужчина не предоставляет военный билет, или выяснено, что он находится в розыске, пограничники обязаны вызвать наряд полиции. Полицейские в свою очередь осуществляют административное задержание военнообязанного и доставляют его в ближайший ТЦК и СП.

Уже на учениях

По словам Оксаны, 7 июня Антона Сома доставили на полигон в Одесской области.

"То, что произошло — это полное нарушение прав человека. Нам было сказано, что были вынуждены мобилизовать Антона, иначе придется идти самим. Я добиваюсь того, чтобы моего мужа сейчас отпустили и чтобы у него была возможность нормально пройти ВВК, по закону, а не так, как было решено за него", — рассказала женщина.

Оксана написала у себя на странице в Фейсбуке, что почувствовала себя незащищенной и подчеркнула, что все, что произошло на вокзале, негативно повлияло на ее детей.

"Я почувствовала себя незащищенной и беспомощной, отношение к людям как к преступникам. Особенно больно, когда все это видит ребенок и у нее начинается паническая атака, а им просто безразлично. Конечно, в стране война, идет мобилизация, но такие ли это методы, которые мотивируют служить и быть преданными стране", — написала женщина.

Напомним, в Тернопольской области мобилизовали мужчину, который имеет проблемы с алкоголем и перенес инсульт.

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