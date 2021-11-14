Заставили смывать "наскальную живопись": в Днепре наказали подростков, которые разрисовали "Шар желаний" (видео)

Малолетних вандалов оперативно вернули.

В Днепре подростки разрисовали инсталляцию "Шар желаний", расположенную на Набережной. Впрочем, их быстро нашли и заставили отмывать результаты своего творчества.

Видео, как подростки рисуют на "Шаре желаний", выложили в Сети.

На кадрах видно, как подростки, решившие поразвлечься, не нашли ничего лучше, чем порисовать. Для этого выбрали "Шар желаний", установленный на Набережной.

Порисовав, они спокойно пошли себе дальше, но зайти им удалось недалеко.

Вандалов задержали, вручили им тряпки и заставили отмывать свое "творчество".

Напомним, что в Днепре подростки собирали ругательства в Сети за видео, где они уродуют биотуалет на Слобожанском проспекте. Вандалов разыскали правоохранители и вместе с родителями вызвали в райотдел полиции.

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