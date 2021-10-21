Заставили вернуть стипендию и заплатить за обучение: студент-медик выплатит университету 128 тыс. грн

Врач получил направление в районную больницу, однако уволился.

Тернопольский национальный медицинский университет имени И. Я. Горбачевского отсудил у своего бывшего студента 128,5 тыс. грн компенсации за обучение, поскольку тот не отработал три года по направлению.

Об этом говорится в решении Млиновского районного суда Ровенской области.

Студента из Ровенской области в 2009 году зачислили на государственную форму обучения в медицинский университет в Тернополе. После окончания учебы он попросил направление на работу по месту жительства его родителей. Его в 2015 году отправили на работу в Демидовскую центральную районную больницу на должность врача-анестезиолога. Впоследствии мужчину назначили на должность врача-анестезиолога палаты интенсивной терапии этой же больницы. Однако он в 2017 году уволился по соглашению двух сторон.

Тернопольский медуниверситет поэтому подал иск, поскольку там считают, что бывший студент нарушил условия договора, не проработав три года в государственном учреждении здравоохранения. В медуниверситете объяснили, что обучение студента на государственной форме они оценили в 80 088 грн. Также он получил 48 441 грн стипендии. Поэтому учебное заведение требовало от врача вернуть им 128 529 грн.

На суд бывший студент не пришел, его защитник отмечал, что ответчик не признает исковых требований, поскольку по его мнению, для этого не существует законных оснований.

Млиновский районный суд удовлетворил ходатайство медуниверситета и решил взыскать с ответчика 128,5 тыс. грн за обучение. Ответчик еще может подать иск.

Напомним, в Черновцах посреди улицы умер студент.

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