"Заставим агрессора заплатить": в ОП пообещали ответ за удар по Лавре

Удар РФ по Лавре 15 июня / © Associated Press

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Глава Офиса президента Кирилл Буданов назвал удар России по Киево-Печерской лавре «целенаправленным» и пообещал, что она «заплатит за преступления».

Такое заявление глава ОП опубликовал на официальной странице в Telegram.

Буданов считает, что удар по Лавре — это еще одно доказательство, что война Путина носит «геноцидный характер» против украинского народа.

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«Кадры охваченной пламенем древней христианской святыни — еще одно доказательство геноцидного характера развязанной россией войны против Украины: они стремятся уничтожить нашу родословную, нашу идентичность, наше культурное наследие», — отметил он.

Глава ОП напомнил, что Успенский собор был разрушен во время Второй мировой войны. И теперь Россия его уничтожает.

«Целенаправленный удар по Лавре — это преступление против христианской веры и всего мирового православия. Подлая сущность России — в тактике выжженной земли, которую оккупант постоянно воспроизводит. Во время Второй мировой чекисты уже разрушали Успенский собор, но независимая Украина восстановила святыню», — сказал он, добавив, что удар по Киево-Печерской лавре — это «свидетельство беспомощности и убогости, которые прогрессируют в кремлевских коридорах».

Буданов подчеркнул, что за этот террор международное давление на Россию должно расти.

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«Мы все отстроим и заставим агрессора заплатить за преступления», — пообещал он.

Удар России по Лавре — последние новости

Россия нанесла удар по Киево-Печерской лавре во время крайней атаки по столице. На крыше Успенского собора возник пожар. Представители духовенства, работники и службы оперативно вынесли ценные вещи с территории Лавры.

Историк Вахтанг Кипиани считает, что удар России по Киево-Печерской лавре был «местью за желание» не быть россиянином. Также он добавил, что несколько дней назад УПЦ Московского патриархата принудительно покинула Дальние пещеры — один из комплексов святыни.

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