Заставит Путина дрожать в Москве: Украина готовит баллистику со скоростью 8000 км/ч

Украинская баллистическая ракета FP-7 / © скриншот с видео

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Украинский оборонно-промышленный комплекс готовит для Кремля неприятный сюрприз, против которого беспомощно даже самое уплотненное ПВО врага. Речь идет о новой баллистической ракете FP-9 от компании Fire Point, способной лететь со скоростью около 8000 км/ч и доносить почти тонну взрывчатки прямо в российскую столицу.

Немецкое издание Der Spiegel анализирует последние успехи украинского ракетостроения и отмечает: сутки, когда россияне чувствовали себя в безопасности в Москве, заканчивается.

От «Фламинго» к баллистическому ужасу

Украинская компания Fire Point уже хорошо известна своими разработками, регулярно устраивающими «хлопок» на российских НПЗ и военных заводах:

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Дальнобойные дроны FP-1 и FP-2 — уничтожают нефтеперерабатывающую отрасль РФ на расстоянии до 2600 км.

Крылатые ракеты FP-5 Flamingo — тяжелые 6-тонные ракеты с боевой частью 1150 кг, которые недавно успешно поразили завод Титан-Баррикады в Волгограде (где производят пусковые установки для Искандеров и Ярсов).

Однако крылатые ракеты и дроны имеют один минус — они относительно медленные. Баллистика — это совсем другой уровень угрозы для Путина.

Почему ПВО Москвы бессильно против FP-9?

В настоящее время столицу агрессора прикрывают более 100 систем противовоздушной обороны. Для медленных целей это серьезный барьер. Однако баллистическая ракета двигается по высокой дугообразной траектории и падает на цель на колоссальной скорости.

По словам военных аналитиков, у системы ПВО есть всего от 20 до 30 секунд, чтобы перехватить такую ракету на финальном отрезке. Если первый противоракетный залп ошибся, второго шанса просто нет.

Характеристики ракетного ужаса для РФ:

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Модель: FP-9

Дальность полета: до 855 км (легко достает до Москвы).

Скорость: около 8000 км/ч (это более чем в восемь раз быстрее крылатой ракеты и быстрее российского «Искандера»).

Боевая часть: до 800 кг взрывчатки.

Первый тестовый полет будет в сторону Москвы

Соучредитель Fire Point Денис Штилерман подтвердил, что ракета FP-9 уже прошла почти все критические этапы разработки — остались только наземные испытания двигателя.

«Как только тестовый полет покажет, что все работает идеально, следующий пуск должен быть направлен в сторону Москвы», — заявил разработчик.

Штилиерман откровенно отмечает, что ни одно ПВО в мире не дает 100% защиты, но благодаря бешеной скорости не менее 25% выпущенных ракет гарантированно будут пробивать российский щит и попадать в цели.

Учитывая, что ВСУ в последние месяцы планомерно выбивают российские комплексы С-400, защищать российскую столицу становится все труднее. Кремлевскому режиму, привыкшему безнаказанно атаковать украинские города, придется почувствовать на себе, что такое настоящее баллистическое возмездие.

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Ранее сообщалось, что Украина успешно опробовала новую ракету класса «земля-воздух» FP-7.x от компании Fire Point. В компании Fire Point официально подтвердили, что ракета предназначена для противодействия российским баллистическим ракетам и беспилотникам. Стоимость новых ракет значительно меньше аналогов.

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