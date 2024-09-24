Заставляет мыслить критически и фильтровать информацию: в Украине сняли минисериал о дезинформации

В Украине сняли полезный минисериал о дезинформации. Он показывает, как в обычных бытовых ситуациях российская пропаганда и ИПСО влияют на мышление людей и видоизменяют нашу культуру.

Работу обнародовали на сайте Киевского городского совета.

Важный просветительский проект

Как отмечают авторы проекта, российская спецоперация "Майдан – 3" буквально проходит на наших глазах: враги знают самые уязвимые точки украинцев и апеллируют к ним через блоггеров, ботов, заказные статьи и даже детские видеоигры, поляризуя наше общество. Учитывая этот факт, гражданам Украины следует пристальнее следить за своим инфопространством.

Ведущая ТСН Наталья Островская, кадр из сериала

Так, в минисериале о дезинформации смоделированы действительно жизненные ситуации, в которых каждый узнает себя или близких. В сериях говорится о:

влияние гиперболизированной подачи новостей на людей зрелого возраста

прослушивание русской музыки, которая не только спонсирует войну, а размывает украинскую культуру

дипфейки президентских обращений

враждебное информационное внушение детям через видеоигры

и т.д.

По словам Богдана Тимощука, лидера мнений и инициатора проекта, многие украинцы до сих пор не осознают, насколько мощное влияние на них оказывают российская пропаганда и враждебные ИПСО. Пророссийские нарративы раздаются в нашей жизни каждый день, и, к сожалению, мы нередко даем им "зеленый свет" не только репостами в соцсетях, но и распространяем дома среди семьи.

Лидер мнений Богдан Тимощук, кадр из сериала

"Если вы думаете, что это происходит только в последние годы – к сожалению, нет! Активное информационное влияние на нас оказывают еще с 2014 года: информационные пузыри, ботофермы, мягкая сила культуры – все это действенное оружие в войне против украинцев", – отметил Тимощук.

К реализации проекта присоединились лидеры мнений, в частности, Маша Ефросинина, Тимур и Инна Мирошниченко, Наталья Островская, Анатолий Анатолич, Юла, Евгений Пронин, а также профессиональные актеры.

Ранее разоблачили псевдоукраинский телеграмм-канал "НачШтаба", модерируемый российскими спецслужбами. Он специализируется на темах, связанных с силами обороны, и ориентирован на военных.

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