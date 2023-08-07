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Заставлял солдат строить для себя имение: суд избрал меру пресечения военкому из Закарпатья

Автор
Мария БойкоМария Бойко
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Заставлял солдат строить для себя имение: суд избрал меру пресечения военкому из Закарпатья

Задержан военком из Закарпатья / Фото: Государственное бюро расследований

Майору инкриминируют превышение служебных обязанностей.

Суд отправил под стражу военного комиссара из Закарпатья, заставлявшего солдат строить себе имение. Подозреваемый может выйти на свободу, если уплатит 800 тысяч грн залога.

Об этом сообщает ГБР.

Начальник одного из отделов Ужгородского районного территориального центра комплектования и поддержки разоблачил на том, что вместо службы он заставлял солдат строить себе имение.

За это суд отправил его под стражу с возможностью внесения залога в 800 тысяч грн.

Военному инкриминируют ч. 5 ст. 426-1 УКУ – превышение служебных обязанностей.

Напомним, в Закарпатской области разоблачили военного комиссара, возглавлявшего районный ТЦК и СП. Он заставлял своих подчиненных строить себе дом, а во время обысков у майора обнаружили золотой слиток и российскую и советскую символики.

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Дата публикации
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623
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