Заставляла работать и жить в хлеву: на Волыни женщина держала в рабстве трех мужчин (фото)

Заставляла работать и жить в хлеву: на Волыни женщина держала в рабстве трех мужчин (фото)

Женщине грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.

В с. Вербаев Луцкого района 60-летняя женщина держала в рабстве трех мужчин. Она поселила их в сарае и заставляла работать.

Об этом сообщили в Нацполиции Волынской области.

Женщина находила мужчин, которые были в уязвимом состоянии на рынках и на автостанции. Им она обещала работу по уходу за крупным рогатым скотом и зарплату. Однако, когда мужчины приезжали в село, она забирала у них документы и селила в сарае. Когда мужчины пытались убежать, она угрожала им физической расправой.

ГУ Нацполиции в Волынской области

Правоохранители разоблачили женщину и освободили из рабства трех пострадавших. Женщине объявили подозрения по ч. 2 ст. 149 (Торговля людьми) и ч. 1 ст. 357 (Похищение, присвоение, вымогательство документов, штампов, печатей, завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением или их повреждение) Уголовного кодекса Украины. Дело в отношении злоумышленницы уже направлено в суд. Ей грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.

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