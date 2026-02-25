Заставляла свою трехлетнюю дочь сниматься в порно: на Волыни задержали мать троих детей

Следственные действия. Фото: Волынская областная прокуратура

В Волынской области правоохранители разоблачили 29-летнюю жительницу Луцка, которую подозревают в изготовлении и сбыте детской порнографии. По данным прокуратуры, женщина принуждала к участию в создании таких материалов собственную трехлетнюю дочь.

Об этом сообщила Волынская областная прокуратура.

По данным следствия, женщина, которая является матерью троих малолетних детей, снимала видео порнографического характера и распространяла их.

«Проведя контроль за совершением преступления, правоохранители задержали женщину в процессуальном порядке. Ей сообщено о подозрении в изготовлении, хранении, сбыте и принуждении малолетнего к участию в создании детской порнографии (ч. 4 ст. 301-1 УК Украины)», — говорится в сообщении.

Все дети изъяты из семьи и устроены в приют. В прокуратуре отметили, что сейчас решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения в виде содержания под стражей.

«Следственные действия с участием малолетней в уголовном производстве происходят с соблюдением всех требований законодательства о правосудии, дружественном к ребенку, чтобы не допустить повторного травмирования», — добавили в прокуратуре.

В то же время в ведомстве отметили, что в соответствии со статьей 62 Конституции Украины лицо считается невиновным, пока его вина не будет доказана в законном порядке и подтверждена обвинительным приговором суда.

